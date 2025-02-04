»ùÆ¸¤ÎÃåÂØ¤¨¤¬±Ç¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û½êÍ­¤Î¶µ»Õ¡¢Ä°¼è¸å¤Ë»àË´ ÀéÍÕ¸©¡¦»ÔÀî»ÔFNN¥×¥é¥¤¥à¥ª¥ó¥é¥¤¥ó

»ùÆ¸¤ÎÃåÂØ¤¨¤¬±Ç¤Ã¤¿¥¹¥Þ¥Û½êÍ­¤Î¶µ»Õ¡¢Ä°¼è¸å¤Ë»àË´ ÀéÍÕ¸©¡¦»ÔÀî»Ô

by ¥é¥¤¥Ö¥É¥¢¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô

¤¶¤Ã¤¯¤ê¸À¤¦¤È

  • ÀéÍÕ¸©»ÔÀî»Ô¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¡¢»ùÆ¸¤ÎÃåÂØ¤¨¤¬±Ç¤Ã¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿
  • ¥¹¥Þ¥Û¤ò½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï³Ø¹»Â¦¤ÎÊ¹¤­¼è¤ê¤ËÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦
  • ³Ø¹»¤È¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï·Ù»¡¤ËÅð»£Èï³²¤òÁêÃÌ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸åÃËÀ­¶µ»Õ¤Ï»àË´¤·¤¿
µ­»ö¤òÆÉ¤à

¤ª¤¹¤¹¤áµ­»ö

  • ¡ÚÂ®Êó¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¤¬ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¡¡É×¤Ï»àË´¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤Ï·Ú¾É
    ¡ÚÂ®Êó¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤µ¤ó¤ÈÉ×¤¬ÉÂ±¡¤ËµßµÞÈÂÁ÷¡¡É×¤Ï»àË´¡¢¾®Åç¤µ¤ó¤Ï·Ú¾É 2025Ç¯2·î4Æü 18»þ5Ê¬
  • ¥«¥Ë¥¨¡Êº¸¡Ë¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤ÇºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¤¬¥³¡¼¥È¤òÃ¦¤°¤È¡Ä¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡Ë
    ¥«¥Ë¥¨¡¦¥¦¥¨¥¹¥È¤ÈºÊ¥Ó¥¢¥ó¥«¡¡¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤Ë­àÂçÃÀ°áÁõ­á¤ÇÅÐ¾ì¤·ÂçÇÈÌæ 2025Ç¯2·î3Æü 14»þ0Ê¬
  • ¡Ô¹âÈª½¼´õ¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È½é¸ø³«¤ÎÎ¢¤Ç¡Õ²¬ÅÄ¾­À¸¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤»¤¿¡È·ëº§¸å¤ÎÊÑ²½¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
    ¡Ô¹âÈª½¼´õ¤È¥é¥Ö¥é¥Ö¥·¥ç¥Ã¥È½é¸ø³«¤ÎÎ¢¤Ç¡Õ²¬ÅÄ¾­À¸¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ç¸«¤»¤¿¡È·ëº§¸å¤ÎÊÑ²½¡É¤Ë¥Õ¥¡¥óÁûÁ³ 2025Ç¯2·î3Æü 16»þ0Ê¬
  • ÃæµïÀµ¹­¡¡ÂçÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¡ÈÄï¡É¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤â½Ð¤º¡ÄÅÔÆâ¤Ç²á¤´¤¹¡Ö¼ä¤·¤¤±£ÆÛÀ¸³è¡×
    ÃæµïÀµ¹­¡¡ÂçÌÂÏÇ¤«¤±¤¿¡ÈÄï¡É¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤â½Ð¤º¡ÄÅÔÆâ¤Ç²á¤´¤¹¡Ö¼ä¤·¤¤±£ÆÛÀ¸³è¡× 2025Ç¯2·î4Æü 6»þ0Ê¬
  • ¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹
    ¾èµÒ¤ÎÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç¥Ð¥¹¤¬Ää¼Ö¡£¡ÖÃÙ¤ì¤ë¤Î¤Ë±¿ÄÂ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡©¡×¤ÈÅÜÌÄ¤ëÃæÇ¯½÷À­2¿Í¤ò¹ß¼Ö¤µ¤»¤¿±¿Å¾¼ê¤Î¸ÀÍÕ 2025Ç¯2·î4Æü 8»þ53Ê¬

    • ¥é¥ó¥­¥ó¥°

    • Áí¹ç
    • ¹ñÆâ
    • À¯¼£
    • ³¤³°
    • ·ÐºÑ
    • IT
    • ¥¹¥Ý¡¼¥Ä
    • ·ÝÇ½
    • ½÷»Ò
    1. 1. ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤ÈÉ×¤¬ÈÂÁ÷ É×¤Ï»àË´
    2. 2. ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÁ´Íç¡×ÂçÇÈÌæ
    3. 3. ¾­À¸¤Î·ëº§¸å¤ÎÊÑ²½ ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
    4. 4. Ãæµï»á ¹á¼è¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤â½Ð¤º±£ÆÛ
    5. 5. ¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤ÇÅÜÌÄ¤ëÃæÇ¯½÷À­¤Ë°ì³å
    6. 6. Ãæµï»á37Ç¯¤ÇÃÛ¤¤¤¿»ñ»ºÁÓ¼º´íµ¡
    7. 7. Ï©¾å¥­¥¹ Ê¡ÅÄ½ß»á¤È½÷À­¤Î´Ø·¸
    8. 8. Ãæµï»á ¥È¥é¥Ö¥ë¸å¤Ë°ÛÍÍ¤Êº©´ê?
    9. 9. ¾åÇ¼¹ðÇò¤Ç¼ÂÌ¾ ¥¢¥Ê¶ÈÌ³µÙ»ß¤«
    10. 10. Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÉÔÌ¾ÍÀ ÆüËÜ¿Í0ÉÃÇÔÂà
    1. 11. Ãîº®Æþ¤â¹ØÆþ¼Ô´¿´î¤·¤¿Ìõ »¿ÈÝ
    2. 12. ¼óÅÔ¹â¤ËLUUP ´ë¶È¤¬Ìµ´ü¸ÂÅà·ë
    3. 13. ¾®Æ½ ¼Ó±É»Ò»÷Èþ¿Í¤È¸òºÝÇ§¤á¤ë
    4. 14. ¼êÈ´¤­µ¿¤¦ Ä«¥É¥é¤ËÈãÈ½Áê¼¡¤°
    5. 15. ÌÀºÚ 30Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤ÈÃÇÀä¤ÎÌõ
    6. 16. ÌÚÂ¼¤ÈÃæµï»á¤Î¡Öº¹¡×¾å¾Â¤¬»ØÅ¦
    7. 17. ¥Õ¥¸ÌÌÀÜ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º ÇÈÌæ
    8. 18. ¸µUFJ¹Ô°÷¡ÖÎø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀä¶«¤«
    9. 19. Áê¼¡¤°À­Èï³²¡Ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤éº£¡×
    10. 20. ¿©»ö¤ÇÂ©¥Õ¡¼¥Õ¡¼¡Öµ¤»ý¤Á°­¤¤¡×
    1. 1. ¾®ÅçÎÜÍþ»Ò¤ÈÉ×¤¬ÈÂÁ÷ É×¤Ï»àË´
    2. 2. ¼óÅÔ¹â¤ËLUUP ´ë¶È¤¬Ìµ´ü¸ÂÅà·ë
    3. 3. ¸µUFJ¹Ô°÷¡ÖÎø¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀä¶«¤«
    4. 4. 70ÂåÉ×ÉØ¤¬254²¯´óÉÕ »Ô¤Î»È¤¤Æ»
    5. 5. °ËÆ£»í¿¥»á¡Ö½Ð»ñ¥È¥é¥Ö¥ë¡×Éâ¾å
    6. 6. ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó ÌóÈ¾¿ô¤¬¥³¥ÍÆþ¼Ò?
    7. 7. ÀÐ´Ý»á ¸å¸«¿Í¤Ë°¦ÁÛ¿Ô¤«¤µ¤ì¤ë?
    8. 8. ½÷»ù10¿Í¤ËÀ­ÅªË½¹Ô¤« µá·ºÌµ´ü
    9. 9. ÀÐÇËÁíÍý¡Ö¹ñÌ±¤Ë´Ô¸µ¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×
    10. 10. ¡Ö°äÂÎ¤¬¤Ò¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÄÌÊó
    1. 11. Ãæ1¤ËÀ­Ë½¹Ô Å¹°÷¤¬¸«¤¿ÈÜÎô¹Ô°Ù
    2. 12. »ùÆ¸Åð»£? ¥¹¥Þ¥Û½êÍ­¤Î¶µ»Õ»àË´
    3. 13. ¶ÛµÞ»öÂÖÀë¸À ¹Ò¶õµ¡¤¬±©ÅÄÃåÎ¦
    4. 14. È¬ÅÄ¤Ï¤É¤³? ºÇ¿·¾ðÊó·ï¿ô¤òÈ¯É½
    5. 15. ³Ø¹»¤À¤è¤ê¤Ç²èÁüÌµÃÇ»ÈÍÑ Çå½þ
    6. 16. ³°¹ñ¿Í¤ÎËü°ú¤­Áý²Ã Ê¿¶Ñ8Ëü±ßÄ¶
    7. 17. »³¤¢¤¤¤Î1²¯±ß¥È¥¤¥ì Â¼Ì±¤¬Ê°¤ê
    8. 18. ´ÙË× ±¿Å¾¼ê¤Ï²¼¿åÆ»´É¤ËÍî²¼¤«
    9. 19. ÆüËÜ¤ËË½¸À¤ÎÊÆCEO ¥»¥¯¥Ï¥é²áµî
    10. 20. µÒ¤¬ÍÄÃÕ±à¿¯Æþ PC¥·¥ç¥Ã¥×¼Õºá
    1. 1. ¥Õ¥¸ ²ñ¸«Ãæ·Ñ¤·¤¿¤â¤¦1¤Ä¤ÎÁÀ¤¤
    2. 2. 2026Ç¯¡Ö¹ñÌ±¤Î½ËÆü¡×¤¬·èÄê
    3. 3. ²Â»Ò¤µ¤Þ ¸øÌ³¥É¥¿¥­¥ã¥ó¤ÎÇÈÌæ
    4. 4. ¾Úµò¤Ê¤·? ¿å¸¶Èï¹ð¤òÅ°ÄìÏÀÇË
    5. 5. ¼óÁê ¥¬¥¶ÆñÌ±¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ò¸¡Æ¤
    6. 6. ¡Ö°ìÀ¸À¸³èÊÝ¸î¡×38ºÐÃËÀ­¤ÎÀäË¾
    7. 7. JRÀ¾ÆüËÜ °ìÉôÎó¼Ö¤ò·×²è±¿µÙ¤Ø
    8. 8. ¼«Ëý¤ÎÈà½÷? ¥Û¥Æ¥ë¤Ç¾×·â»ö¼Â
    9. 9. ´ä²°³°Ì³Âç¿ÃÂð¤Ë°¦¿Í? »ö¾ðÀâÌÀ
    10. 10. ËÙ¹¾»á ÄáÉÓCMºï½ü¤Ë¡Ö¤Ò¤É¤¤¡×
    1. 11. ÊÐº¹ÃÍÍ¾Íµ ¼õ¸³·ë²Ì¤Ë±³¤Ç¤·¤ç
    2. 12. ËÙ¹¾»á¡ÖËÜµ¤¤ÇË½Ïª¤Ê¤é¡Ä¡×¹ðÇò
    3. 13. ·ãÊÑ¡Ä¥¸¥ç¡¼¥«¡¼µÄ°÷¤Îº£¤Ë¶Ã¤­
    4. 14. ÊÆ¡¦Å´¹ÝÂç¼ê¥È¥Ã¥×¤ÎÆüËÜÈãÈ½¡ÖÊÐ¸«¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¡×ÀÐÇËÁíÍý¡¡ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ÇµÄÂê¤Ø
    5. 15. ¡ÖÊÆ¤Ø¤ÎÅê»ñ³Û¤ÏÀ¤³¦°ì¡×¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤É¤¦¸þ¤­¹ç¤¦¡©ÀÐÇËÁíÍý¡¡ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤Ø
    6. 16. 1Æü¤Ç¸µ¤¬¤È¤ì¤ë¥µ¥Ö¥¹¥¯¤¬ÏÃÂê
    7. 17. ÌîÅÞ¤¬¡Ö¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¡×¤á¤°¤ê¼óÁêÄÉµÚ¡ÄÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤òÁ°¤Ë
    8. 18. ¥Ð¥Ê¥Ê¸ý¤Ë½Ð¤·Æþ¤ì Åê¹Æ¤ËÈóÆñ
    9. 19. °Ý¿·¡¢ÅÞ¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹°Ñ¤ËÃÝÃæÊ¿Â¢»á¤éµ¯ÍÑ¡¡ÅÞ±¿±Ä¤Î¤¢¤êÊý¤Ê¤É»ðÌä¤Ø
    10. 20. ¶µ°÷¤Î¡Ö»Ä¶ÈÂå¡×¡¢´ðËÜµë¤Î£±£°¡ó¤Þ¤Ç°ú¤­¾å¤²¡ÄÄ¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ÎÀ§Àµ¤Ø·×²èºöÄê¤âµÁÌ³¤Å¤±
    1. 1. GoogleÀ½AI¤ËÅ·°ÂÌç»ö·ï¤òÊ¹¤¯¤È
    2. 2. DeepSeek vs ChatGPT ¾×·â¤Î·ë²Ì
    3. 3. 15Ç¯ÉÔÌÀ¤ÎÇ­ »ô¼ç¤ÈºÆ²ñ¤·»à¤Ì
    4. 4. 27ºÐ¤ÎÊóÆ»´± É×¤Ï32ºÐ¾å¤ÈÈ½ÌÀ
    5. 5. ¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¥¢¥á¥ê¥«ÇÐÍ¥¡Ö°úÂà¡×
    6. 6. Ç¤Å·Æ² ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ê¥ªÁÊ¤¨ÇÔÁÊ
    7. 7. ÆüËÜ¤Ëµ½¤«¤ì¤¿ ´Ú¹ñ¤ÇÈãÈ½¤ÎÀ¼
    8. 8. ÆüËÜ¤Ç¥¤¥ó¥Õ¥ë ÂæÏÑ½÷Í¥µÞÀÂ¤«
    9. 9. ´±Ç½Åª¡ÄÊ¢Éô¤¢¤é¤ï¤Ê°áÁõ¤ËÈ¿¶Á
    10. 10. ¥Ó¥ë¡¦¥²¥¤¥Ä»á ¿ÍÀ¸ºÇÂç¤Î¼ºÇÔ
    1. 11. ¥â¥¹¥¯¥ïÇúÈ¯ ¿ÆÏªÇÉ´´Éô¤¬»àË´
    2. 12. ¥Ñ¥Ê¥Þ¤ÎÎ¥Ã¦ ÊÆ¹ñÌ³Ä¹´±¤¬´¿·Þ
    3. 13. Èô¹Ôµ¡¥È¥é¥Ö¥ëÀ¤³¦Ãæ¤ÇÁê¼¡¤°
    4. 14. 1400¿Í¤¬À­Èï³²¤« ¥Þ¥¹¥¯»á»ØÅ¦
    5. 15. ¥í¥·¥¢Á°Àþ ËÌÄ«Á¯Ê¼1000¿ÍÀï»à?
    6. 16. ¥Þ¥¹¥¯»á ¹ñºÝ³«È¯Ä£ÊÄº¿¤ØÃå¼ê
    7. 17. ¿Í´Ö ¼ªÆ°¤«¤¹Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÌÀ
    8. 18. ¥È¥é¥ó¥×»á º¬µò¤Ê¤¯Æî¥¢¤òÈãÈ½
    9. 19. ¾®ÏÇÀ± ÃÏµå¤Ë¾×ÆÍ¤Î²ÄÇ½À­1.2¡ó
    10. 20. ÊÆÂçÅýÎÎ¤ò¥Î¡¼¥Ù¥ë¾Þ¤Ë¿äÁ¦ ´Ú
    1. 1. ´¨¤µÂÐºö¤ÇÇ¯´Ö4.5Ëü±ß¤ÎÀáÅÅ½Ñ
    2. 2. ²È¤ò¥í¡¼¥ó¹ØÆþ¡Ö¥³¥¹¥Ñ°­¤¹¤®¡×
    3. 3. #»ä¤¬Âà¿¦¤·¤¿ËÜÅö¤ÎÌõ ¹ðÈ¯Â³½Ð
    4. 4. ÃÖ¤­ÇÛÅðÆñ µã¤­¿²Æþ¤ê¤·¤«¤Ê¤¤?
    5. 5. ¡Ú1/31³«ºÅ¡ÛËÜµ¤¤ÇÀ¸À®AI¤ò¡È»Å»ö¡É¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤Êý¸ÂÄê¡ÖChatGPT ¡ß ¼¡À¤Âå¥Ö¥é¥¦¥¶³èÍÑÊÔ¡×-- AI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡¦Lark¸ø¼°¥Ñー¥È¥Êー¡Ö¥«¥¹¥¿¥Þー¥¯¥é¥¦¥É¡×
    6. 6. ¡Ö¤´´²½ú¤¯¤À¤µ¤¤¡×°ìÎ®¤Î¸ÀÍÕ¤Ï
    7. 7. ¥Õ¥¸Âç³ô¼ç Æü»Þµ×»á¤Î¼­Ç¤Í×µá
    8. 8. Í½È÷¹»¿¦°÷ ¥³¥¹¥Ñ°­¤¤Âç³Ø¹ðÇò
    9. 9. ¥Ò¡¼¥È¥·¥ç¥Ã¥¯ËÉ¤°É÷Ï¤¤ÎÆþ¤êÊý
    10. 10. ¥¿¥ï¥Þ¥ó¤ÇÁû²»ÌäÂê¤¬Â¿È¯¤ÎÍýÍ³
    1. 11. ¥¹¥·¥í¡¼ ÄáÉÓºï½ü¤¬¸«¸í¤ê¤ÎÌõ
    2. 12. ¡ÖµÙÆü¤É¤¦²á¤´¤¹¡×ÍýÁÛ¤ÎÀ¼¤«¤±
    3. 13. ³Ê°Â¤¹¤­¾Æ¤­Å¹ Ë¬ÆüµÒ¤Çº®»¨
    4. 14. »°É©¼«¤¬µÞÍî ²¼Êý½¤Àµ¤òÈá´Ñ»ë
    5. 15. ¥Ô¥¢¥Î¶µ¼¼ÈñÍÑ¤¤¤¯¤é¤«¤«¤ë?
    6. 16. ¡Ö¿Í¼êÉÔÂ­¡×ÅÝ»º¤¬²áµîºÇÂ¿¤Ë
    7. 17. DQ3 ¥¯¥ê¥¢¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿ÍýÍ³
    8. 18. ËÌ²¤¤Ç¥Æ¥¹¥éÉÔÄ´ ¥Þ¥¹¥¯»á¸¶°ø?
    9. 19. ²ÈÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²ÄÌ¹ð µñÈÝ¤Ç¤­¤ë¤«
    10. 20. Åß¤Î¥¬¥¹ÎÁ¶â¤¬1Ëü±ßÄ¶¤¨¤ÏÉáÄÌ?
    1. 1. ¤Ê¤ó¤Ç¤â³Ú´ï¤Ë¥Ý¥±¥Ã¥È¥·¥ó¥»
    2. 2. Amazon¤Ç¥³¡¼¥ë¥Þ¥ó¤¬ºÇÂç61%OFF
    3. 3. Windows¥Ú¥¤¥ó¥È ÄÉ²ÃÍ×ÁÇ²Ã¤ï¤ë
    4. 4. À®¸ùÎ¨91% ºÇ¤â¸ú²ÌÅª¤Ê¥¯¥Þ½ü¤±
    5. 5. ¥¹¥Þ¥Û¤ËÂå¤ï¤ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹ ³«È¯¤Ø
    6. 6. YouTube¤Ë3»þ´ÖÈô¤Ð¤»¤Ê¤¤¹­¹ð¤«
    7. 7. ¿·À¸³è¤Ë¥®¥ê´Ö¤Ë¹ç¤¦¤« Pixel9a
    8. 8. Amazon¤Ç°åÌôÉÊ¤ä¥µ¥×¥ê¤¬52%OFF
    9. 9. Microsoft ÌµÎÁVPN¤ò2·î¤Ç½ªÎ»
    10. 10. ¥È¥¤¥ì¤Ç¥¹¥Þ¥Û¤ä¥²¡¼¥à10Ê¬¤Þ¤Ç
    1. 11. ¥Ë¥å¡¼¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ºÇÂç55%OFF¤Ë
    2. 12. ¡ÚºÇ½ªÆü¡ÛAmazon ¥¹¥Þ¥¤¥ëSALE¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤¬Çã¤Ã¤¿¾¦ÉÊ TOP15
    3. 13. NTTÅìÆüËÜ¡Ö¿¨³Ð¤È±ÇÁü¤ò»È¤Ã¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¿ÇÎÅ¡×¥Ç¥â¤ò¸ø³«¡¡¸½¾ì¤Î´Ç¸î»Î¤È±ó³Ö¤Î°å»Õ¤¬IOWN¤Ç¥ê¥¢¥ë¿¨¿Ç¡¡¥æ¥«¥¤¹©³Ø¤¬¶¨ÎÏ
    4. 14. Í½ÁÛÄÌ¤ê¥Í¥Ã¥ÈÅ¾Çä¤¬¥¨¥°¤¤¡¢NVIDIA¤ÎºÇ¿·¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥É¡£¡Ö¼Ì¿¿¤À¤±¡×¤ò½ÐÉÊ¤·¤ÆÅ¾Çä¤ËÂÐ¹³
    5. 15. Ç¾²Ê³Ø¼Ô¡¦ÌÐÌÚ·ò°ìÏº»á¡¢ÅìÂç¾¾Èø¸¦¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¾Î»¿¡ÖAI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤¬Ì¤Íè¤òºî¤ë¡×
    6. 16. ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤¬¡ÖºÇ¶¯¤³¤É¤â¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤È¡ÖºÇ¶¯ÀÄ½Õ¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤ÎÆÃÅµ¤ò¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤«¤é³ä°ú¤ØÊÑ¹¹¡ªRakuteºÇ¶¯¥×¥é¥ó¤¬·î³Û528±ß¤«¤é¤Ë
    7. 17. ³°²»¤ÎÊ¹¤³¤¨Êý¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë²ÄÇ½¡ªÊäÄ°´ï¤Î¤è¤¦¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Ç¥å¥¢¥ë¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÐ±þ¤Î¥«¥Ê¥ë·¿´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¤¥ä¥Û¥ó¡ÖIQbuds¡×¤¬È¯Çä¡£³°´Ñ¤äÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¡Ú¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û
    8. 18. Anker¤«¤é²ÈÄíÍÑÃßÅÅÃÓ¡ÖAnker Solix X¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¡¸«ÀÑ¡ÁÄ´ºº¡ÁÀßÃÖ¤ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤«¤é¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÂÐ±þ²ÄÇ½
    9. 19. ¤ª¤Ð¤µ¤óLINE¤È´¶¤¸¤ë¡Ö³¨Ê¸»ú¡×
    10. 20. ¥É¥³¥â¤«¤é¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥¹¥Þ¥ÛÈ¯É½
    1. 1. Îò»Ë¤Ë»Ä¤ëÉÔÌ¾ÍÀ ÆüËÜ¿Í0ÉÃÇÔÂà
    2. 2. Ê¿ËÜÏ¡¤Îµ¿ÏÇ ¹ðÈ¯¼ÔÎÞ¤ÎÅÚ²¼ºÂ
    3. 3. ÂçÃ«¤Ø¤Î±Ô¤¤¼ÁÌä ¾ìÆâ¤ÏÇú¾Ð
    4. 4. ¿å¸¶»á¤ÎÆ¹¸µ¤¬·ãÇò Ãø½ñ½ÐÈÇ¤Ø
    5. 5. ¸µºå¿À´ÆÆÄ µÈÅÄµÁÃË»á¤¬»àµî
    6. 6. ÂçÃ« ÃÏ¸µ¤Î¶ÛÇ÷Æâ¾ð¤ò½é¹ðÇò
    7. 7. ¤â¤Ï¤äÀ©¸æÉÔÇ½?¤ÊÃ¤¸Ê·à¾ì
    8. 8. »°ãø¤¬¹â³Û¥ª¥Õ¥¡¡¼µñÈÝ¤Ë½é¸ÀµÚ
    9. 9. È¬Â¼ÎÝ ¥Û¡¼¥¯¥¹°ÜÀÒ¤¬µÞÉâ¾å¤«
    10. 10. MLB¤ÎÅÒÇîµ¬Äê¤Ë°ãÈ¿ ²ò¸Û¤òÈ¯É½
    1. 11. ÂçÃ«¤Î¡Ö½õ¸À¡×¤ËÊÆ»Ê²ñ¼Ô¤¬Çú¾Ð
    2. 12. ·ãÇò ¥×¥íÁª¼ê¤ÎÈ¾¿ô¤¬ÅÒÇî´ØÍ¿?
    3. 13. ºò½©ÌÜ·â ÂçÃ«¤Î¿Í´ÖÎ¥¤ì¤·¤¿»Ñ
    4. 14. ¶¶²¬Âç¼ù ¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÆ±¾ð¤ÎÍýÍ³
    5. 15. ÂçÃ«5»þ´Ö¤Î¼«¼ç¥È¥ì ¸¤¤âÍðÆþ
    6. 16. ¥Ð¥¤¥¨¥ë¥óÊ¡°æÂÀÃÒ¤¬´°Á´°ÜÀÒ
    7. 17. ¿å¸¶Èï¹ð¤¬26²±Åð¤ó¤ÀËÜÅö¤ÎÍýÍ³
    8. 18. ¥½¥·¥¨¥À¤Ä¤¤¤Ëµ×ÊÝ¤ÎÂàÃÄ³Ð¸ç¤«
    9. 19. Æü¥Ï¥à24ºÐËüÇÈ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿ÌîË¾
    10. 20. ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î»àµåÍ½¹ð
    1. 1. ¥°¥é¥ß¡¼¾Þ¤Ç¡Ö¤Û¤ÜÁ´Íç¡×ÂçÇÈÌæ
    2. 2. ¾­À¸¤Î·ëº§¸å¤ÎÊÑ²½ ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
    3. 3. Ãæµï»á ¹á¼è¤ÎÅÅÏÃ¤Ë¤â½Ð¤º±£ÆÛ
    4. 4. Ãæµï»á37Ç¯¤ÇÃÛ¤¤¤¿»ñ»ºÁÓ¼º´íµ¡
    5. 5. Ï©¾å¥­¥¹ Ê¡ÅÄ½ß»á¤È½÷À­¤Î´Ø·¸
    6. 6. Ãæµï»á ¥È¥é¥Ö¥ë¸å¤Ë°ÛÍÍ¤Êº©´ê?
    7. 7. ¾åÇ¼¹ðÇò¤Ç¼ÂÌ¾ ¥¢¥Ê¶ÈÌ³µÙ»ß¤«
    8. 8. ÌÀºÚ 30Ç¯Á°¤Ë²ÈÂ²¤ÈÃÇÀä¤ÎÌõ
    9. 9. ¾®Æ½ ¼Ó±É»Ò»÷Èþ¿Í¤È¸òºÝÇ§¤á¤ë
    10. 10. ¼êÈ´¤­µ¿¤¦ Ä«¥É¥é¤ËÈãÈ½Áê¼¡¤°
    1. 11. Áê¼¡¤°À­Èï³²¡Ö¹ðÈ¯¤¹¤ë¤Ê¤éº£¡×
    2. 12. ÌÚÂ¼¤ÈÃæµï»á¤Î¡Öº¹¡×¾å¾Â¤¬»ØÅ¦
    3. 13. ¥Õ¥¸ÌÌÀÜ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¥Ý¡¼¥º ÇÈÌæ
    4. 14. ¹ñ¤ò½Ð¤Ê¤­¤ã ¼ãÄÐ¸ì¤ë³èÆ°µÙ»ß
    5. 15. Ãæµï»áÈï³²¼Ô¸ì¤ë¥Õ¥¸°û¤ß²ñ¼Â¾ð
    6. 16. ³Þ°æ¿®Êå ¥Õ¥¸²Æ¾ÞÍ¿¿´ÇÛ¤ËÈãÈ½
    7. 17. ½Ð±é¤¬Â¿¤¹¤®¤Æ¸«Ë°¤­¤¿·ÝÇ½¿Í
    8. 18. ÁêÀÊ¿©Æ² ¥À¥¤¥¿¥¯½Ð±é¸«¹ç¤ï¤»
    9. 19. ¡ÖNHK¤ÎÊöÉÔÆó»Ò¡×ÁèÃ¥ÀïËÖÈ¯¤«
    10. 20. ¤Ä¤¤¤Ë·î9¤âÄó¶¡0¼Ò¡Ö¥ä¥Ð¤¤¡×
    1. 1. ¡ÖÉ÷¼Ù¡×¤È¿ÇÃÇ ÊÌ¤ÎÉÂ±¡¹Ô¤¯¤È
    2. 2. ¡Ö¤ª¤ÐLINE¡×¤Ë¸«¤¨¤ëÊ¸ÌÌ¤ÎÆÃÄ§
    3. 3. ÉáÄÌ¤ÎÊÛÅö¤ËÌá¤·¤Æ! Â©»ÒÀÖ¤ÃÃÑ
    4. 4. »Ò¤Ê¤·¤Î¿ÍÀ¸¤Ï¤Ê¤·? DM¤ËÀä¶ç
    5. 5. Âç¹¥¤­¤ÊÉ×¤Ë°ÛÊÑ 60ÂåºÊÈ¾¶¸Íð
    6. 6. Â©»Ò¤¬·ëº§? Èà½÷¤Ë²ñ¤¦¤â°ãÏÂ´¶
    7. 7. ½÷¤Ï»ñ³Ê ¿ôÇ¯¸åÌ¼¤«¤é¾×·â°ì¸À
    8. 8. Èà½÷¤ÈÎ¹¹Ô¤â¡Ö¤Ê¤¤¡×Èà¥É¥ó°ú¤­
    9. 9. ¥¹¥¿¥Ð¤Î¥½¥¤¥ß¥ë¥¯ÊÑ¹¹¤¬ÌµÎÁ²½
    10. 10. ºÇ¶¯ ¥æ¥Ë¥¯¥í¤Î¥¸¡¼¥ó¥ºÂçÀä»¿
    1. 11. °ìµ¤¤Ë¹¤È´¤± Èý¥á¥¤¥¯Î¢¥ï¥¶4Áª
    2. 12. µÊÃãÅ¹¤Ç¡Ö¼Ð¤á¾å¤¹¤®¤ëÃíÊ¸¡×
    3. 13. ¥à¥®¥å ¼ÖÁë¤«¤éD¥«¥Ã¥×¤Î´¶¿¨
    4. 14. ¡Ö¾åÃå¤Ç¤ª¤¸¤µ¤ó²½¡×²ò¾Ã¤Î¥³¥Ä
    5. 15. ÄË¤¤¤è¤ªÊì¤µ¤ó¡ÄÎ¹Àè¤ÇÂÎ¤Ë°ÛÊÑ
    6. 16. ¥Õ¥¡¥ß¥Þ¸ÂÄê¡Ö¥Ï¡¼¥²¥ó¥À¥Ã¥Ä¡×
    7. 17. Ã¦ÌÓ¤ÇÂ»¤¹¤ë¿Í ¸¦µæ¼Ô¤¬·Ù¾â
    8. 18. ¡Ú¥í¡¼¥½¥ó¡Û¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥­¤¬47¡óÁýÎÌ¡£¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×1½µÌÜ¤Î¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ò¤¹¤Ù¤Æ¾Ò²ð¡ª
    9. 19. ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤ÎÂ©»Ò ÊÛÅöÈ¢»ö·ï
    10. 20. Ìµ¼«³Ð¼Ô¤â? Èà½÷¤Ë»ØÅ¦¤µ¤ìÀäË¾
    x