ラッパーのMU−TONこと菅原勝也容疑者（30）が22日、覚醒剤使用の疑いで逮捕されたと報じられた。報道を受け、友人のラッパーSILENT KILLA JOINTが同日、X（旧ツイッター）を更新。逮捕の報道をリポストする形で「どんだけ嘘つかれても今までこいつと過ごした時間が楽しかった。友達がおかしくなっていくのは見てられなかったし何回も止めた。俺は後悔してる」と明かし「でもここから地獄の始まりだ。頑張ろうな」と呼びかけた。さ