かっこは堅調。２１日取引終了後、不正アクセス検知サービス「Ｏ－ＭＯＴＩＯＮ（オーモーション）」について、ＳＵＰＥＲＳＴＵＤＩＯ（東京都目黒区）が提供する統合コマースプラットフォーム「ｅｃｆｏｒｃｅ」とシステム連携を開始したと発表した。これにより、不正ログイン対策をＪａｖａＳｃｒｉｐｔタグの埋め込みのみで、リアルタイムブロックまで実現することが可能になるという