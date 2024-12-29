セリエA】パルマ 2−1 モンツァ（日本時間12月28日／エンニオ・タルディーニ）【映像】「足首グニャリ」の衝撃シーン（リプレイあり）故意ではなかったのかもしれないが、大怪我をしてもおかしくない危険な踏みつけ行為だった。パルマのDFウォヨ・クリバリが突破してきたシーンで、モンツァのDFパブロ・マリの対応を巡ってファンたちからは厳しい声が上がった。問題のシーンは、日本時間12月28日に行われたセリエA第18節のパ