兵庫知事選で再選を果たした斎藤元彦知事に対し、知事の疑惑告発文書問題を審議する県議会の百条委員会が２５日に出頭を要請したが、斎藤知事は２５日は東京で政府主催の全国知事会があり、百条委への出席は難しい状況と説明した。いずれかの重要会議を「欠席」する状況となって、さまざまな意見が飛び交う中、ＳＮＳでは百条委にも厳しい意見が投稿されている。斎藤知事は１９日の会見で「もちろん百条委員会の出席はしっかり