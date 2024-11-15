カレーハウスCoCo壱番屋で、マンガ「ドカ食いダイスキ！もちづきさん」とのコラボメニュー、「ホロ肉ドカンとBBQカレー」が2024年11月15日(金)から登場したので、さっそく食べに行ってきました。ホロ肉ドカンとBBQカレー(LEVEL4) | ココイチのメニュー | カレーハウスCoCo壱番屋https://www.ichibanya.co.jp/menu/detail.html?id=1770CoCo壱番屋に到着。席に着くと「至る境地へ、ガッツリいこう！」というキャッチコピーの添えられ