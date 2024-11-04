ソフトバンクの仲田慶介内野手（25）が4日、みずほペイペイドームの球団事務所で、来季の支配下としての契約を結ばないことを通達された。今季は開幕前に育成選手から支配下に昇格。ユーティリティープレーヤーとして開幕1軍入りを果たした。ウエスタン・リーグでは9月に月間MVPを受賞するなど、24試合の出場で打率・403、1本塁打、11打点をマークした。球団は育成選手として再契約する意向を持っている。育成ドラフト14位