歌手のイ・ヨンジとITZYのリュジンが、坂口健太郎のメッセージにときめきを隠せなかった。25日、イ・ヨンジのYouTubeチャンネル「もっとつまらないものですが」で公開された動画には、リュジンがゲスト出演した。イ・ヨンジは、ゲストたちがつないで書いていくメッセージボードを指して「あれ、お姉さんが書ける空間もない。字をためらいなく書いた」とし、大きく文字を書いた人が坂口健太郎であることを伝えた。リュジンは坂口健