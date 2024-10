2024年10月3日、テキサス州のケン・パクストン司法長官がTikTokは「子どもたちのオンラインの安全性とプライバシーを危険にさらし、法律に違反しつつプラットフォームを運営している」として、同社に対して訴訟を提起しました。Attorney General Ken Paxton Sues TikTok for Sharing Minors’ Personal Data In Violation of Texas Parental Consent Law | Office of the Attorney Generalhttps://www.texasattorneygeneral.gov/ne