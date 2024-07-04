タレントの熊田曜子が6月30日にInstagramを更新し、前日の29日に放送された『ロンドンハーツ:女性芸能人スポーツコンテスト』（テレビ朝日系）の収録風景をアップした。【写真】「これ見よがしの腹筋。凄い凄い」短すぎる体操服姿の熊田曜子熊田は柏木由紀、三時のヒロインの福田麻貴、ぱーてぃーちゃんの信子、フワちゃんらと肩を組んで並ぶショットを披露。後ろにはキンタロー。の姿も。《問題起こしても干されない何かを持