「バレーボール男子・ネーションズリーグ、日本３−２ドイツ」（５日、西日本総合展示場）日本はフルセットの末にドイツを下し、通算成績を５勝１敗とした。次戦（７日）は世界ランキング１位で、前回大会王者のポーランドと対戦する。１９７２年ミュンヘン五輪以来のメダル獲得を目指すパリ五輪へ向けて重要になる１戦だが、フィリップ・ブラン監督はこれまでのイラン戦、ドイツ戦で出場機会の少なかった選手を起用する方針