■バレーボール ネーションズリーグ2026 男子予選ラウンド日本 3ー0 アルゼンチン（19日、Asueアリーナ大阪）【写真で見る】試合後の選手たちネーションズリーグの男子予選ラウンド第3週で、男子日本代表（世界ランク4位）はアルゼンチン（同14位）にストレート勝ちし、史上初の予選ラウンドを全勝で決勝ラウンドへ。この試合で解説を務めた元日本代表キャプテンで、現役プレーヤーの柳田将洋選手（34）がアルゼンチン戦の勝因と