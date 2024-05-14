タレントの野々村真が１３日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「バラいろダンディ」（月〜金・後９時）に生出演。マンスリーアシスタントとして出演の山田邦子の全盛期の収入を“暴露”する一幕があった。この日の番組では１９８０年代のバブリーな頃の芸能界を回顧。園当時から山田と数多く共演してきた野々村は「邦子さんと当時、メイク室で一緒になったら、いつも明るい邦子さんが悩んだ顔をしていて。辛そうな顔をしてるんで、『どう