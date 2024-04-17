ドジャース・大谷の元通訳の水原一平容疑者が銀行詐欺の疑いで訴追されたことを受け、大谷の事務所がサポート体制を再構築すると15日（日本時間16日）、米メディアが報じた。同容疑者は違法賭博の借金返済で大谷の銀行口座から1600万ドル（約24億6000万円）以上を不正送金。この事態を受け事務所では経理担当や会計責任者、契約交渉の代理人など全てを含む包括的なネットワークを構築する予定だという。またド軍の同僚グラス