関東や関西を中心に展開する焼き鳥チェーン「鳥貴族」。全国に600店舗以上を展開している。そんな鳥貴族が最近、札幌市内での出店を増やしている。札幌には焼き鳥チェーン「串鳥」（くしどり）があるはずだが、なぜ札幌で勝負を挑もうとしたのだろうか。鳥貴族の本部にも話を聞いた。◆’23年4月に札幌に初出店、’24年1月までに3店舗オープン鳥貴族が札幌に初出店を果たしたのは2023年4月のこと。札幌の繁華街・すすきのの最寄