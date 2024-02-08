パリの路上を走るＳＵＶ＝２日/Benoit Tessier/Reutersパリ（ＣＮＮ）パリでこのほど、ＳＵＶ（スポーツ用多目的車）の駐車料金を３倍にすることなどの是非を問う住民投票が実施され、５４．５５％の賛成票を得た。地元の関係当局が承認すれば、新たな駐車料金は今年９月１日から導入される見通し。投票資格を持つ有権者は１００万人以上いるが、今回一票を投じたのは７万８０００人をわずかに超える水準だった。住民投票は大気汚