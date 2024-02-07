ビックカメラグループのビックカメラ、コジマ、ソフマップは、令和6年能登半島地震によって大きな被害を受けた石川県への支援として、仮設住宅で使用する家電製品（冷蔵庫、洗濯機、テレビ）を提供し、2月3日に入居が開始された輪島市の18戸すべてへの設置を行う。●輪島市と珠洲市の仮設住宅にも1000万円相当の家電製品輪島市における18戸の仮設住宅への家電製品の提供に加えて、輪島市と珠洲市にて順序入居が開始される仮設