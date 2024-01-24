若者たちの間で広がった“バ畜”という言葉。社畜のように、バイトで身を粉にして働く状況を指すというが、より一層切実なのが“中年バ畜”だ。ブラックな職場から抜け出せない、中年フリーターたちの絶望とは――？◆彼女に愛想をつかされネットカフェ暮らしに2年前から清掃業者として働く天野潤さん（仮名・45歳）は、時給1200円、週6〜7勤務で月収35万円前後を稼ぐ中年フリーターだ。「ここに入る前はインディーズバンドで