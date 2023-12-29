元巨人監督で、球団特別顧問の高橋由伸氏（48）が29日に生放送されたTOKYOFM「TOKYOTEPPANFRIDAY」（金曜後3・00）の収録部分にゲスト出演。ドジャース・大谷翔平投手（29）について改めて感心した。プライベートで食事にも行く元サッカー選手で、スポーツジャーナリストの中西哲生氏（54）がパーソナリティーを務める同番組。今回は3週に渡って放送された対談の最終回となった。そのなかで、「偶然にも、多分一番最初