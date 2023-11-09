グリーン車でサービスは継続東海道新幹線の「のぞみ」「ひかり」で行われていたワゴンによる車内販売が2023年10月31日限りで終了となった。終了を惜しむ声も聞かれるが、その理由はどういったものだったのか？表向きの説明とは別に、背景には労働環境の過酷さが見え隠れする。鉄道ジャーナリストの梅原淳氏によるレポート。＊＊＊【写真を見る】「普段は見ることができない」車内販売準備室の内部誤解のないように言いたい