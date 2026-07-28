JR九州によりますと、28日午後8時50分すぎの時点で、地震の影響で、次の区間で列車の運転を見合わせています。九州新幹線は全線で終日、運転を取りやめています。■九州新幹線博多～鹿児島中央（終日、運転取りやめ）■鹿児島本線大牟田～荒尾 荒尾～八代（終日、運転取りやめ） 川内～鹿児島■長崎本線江北～諫早（終日、運転取りやめ）■豊肥本線熊本&#65374