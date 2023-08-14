世界最強の毒グモに噛まれたペルー人男性が昨年10月、アメリカの生物学者クリント・レイドロー氏（Clint Laidlaw）のYouTubeで自身のトラウマ体験を語り、今月に入って英ネットメディア『The Daily Star』などが伝えて注目されている。男性は身体の腫れや痙攣などのほかに、痛みを伴う勃起が2日間も続いたそうで「全てが耐え難い苦痛だった」と明かしている。【この記事の他の写真を見る】ペルーで電気工事の仕事をするロナルドさ