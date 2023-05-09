ホームレスの人や生活困窮者らに向けて、コロナ禍に無料弁当をつくり続けてきた東京都北区赤羽の飲食店「ソーシャルコミュニティめぐりや」が今年4月いっぱいで閉店した。オープン10年を区切りとした。店長の橋本弥寿子さん（70）は、「やりきりました」と充実した表情。「全国からいただいた寄付や手紙も活動の支えになりました。本当にありがとうございました」。食料支援の活動自体は何らかの形で続けたいとしている。●周囲か