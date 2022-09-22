【セブン-イレブン】から、注目の「新作スイーツ」が続々と登場中です。そのクオリティの高さに、ますますセブン-イレブンから目が離せなくなりそう♡ 食欲の秋到来に合わせて、おいしいスイーツを思う存分食べてみてはいかがでしょうか。 もっちり食感を楽しめる本格カヌレ もっちりとした食感のカヌレの上に、なめらかなホイップクリームをトッピングした「生食感カヌレ」。味だけでなく食感も楽しめ