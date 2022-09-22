人間は様々な感染症とともに生きていかなければならない。だからこそ、ウイルスや菌についてもっと知っておきたい──。白鴎大学教授の岡田晴恵氏による週刊ポスト連載『感染るんです』より、アタマジラミについてお届けする。【イラスト】アタマジラミと髪のイメージ＊＊＊前号で性感染症のケジラミを取り上げましたが、今号では子どもに多くみられるアタマジラミについて解説しましょう。子どもに多いといっても、子