人気シリーズ劇場版最新作「ドラゴンボール超 スーパーヒーロー」（児⽟徹郎監督）の海外公開が１８日にスタートし、全⽶オープニング興⾏収⼊が２億１０００万ドル（およそ⽇本円で２８億９０００万円、８月２１日時点）で全⽶初登場１位を飾った。全世界興⾏収⼊（８⽉２１⽇時点）でも約７０億８０００万円で