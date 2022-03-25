元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が２５日、フジテレビ系「バイキングＭＯＲＥ」に出演。お笑いコンビ・天竺鼠の瀬下豊が不倫報道で“文春砲”の直撃を受けたことについて触れ、「直撃取材に答えなくてもいいんじゃないですか」と持論を述べた。番組では、「週刊文春」が、天竺鼠の瀬下が不倫を報じたことについて取り上げた。文春の直撃取材を受けた際の瀬下が見せた“潔い対応”についても伝えた。俳優の坂上忍は「『文春砲直撃