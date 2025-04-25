¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö ³ô¼°²ñ¼Ò¥»¥¬ ¥Õ¥§¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥Û¥Óー¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖS-FIRE¡Ê¥¨¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ë¡×¤Î¿·ºî¥Õ¥£¥®¥å¥¢À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥ñ¥ô¥¡¥ó¥²¥ê¥ò¥ó¿··à¾ìÈÇ¤Õ¤ï¤×¤Á¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥ó¥¸¡¿¥«¥ò¥ë¡×¤ò¡¢2025Ç¯4·î25Æü(¶â)11»þ¤è¤ê¡ÖS-FIRE¡×¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥Ë¥á¡¦¥Û¥Óー·Ï´ØÏ¢¥·¥ç¥Ã¥×Â¾¤Ë¤Æ½ç¼¡¡¢Í½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¤Õ¤ï¤×¤Á¡×¤Ï¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¦»°·îÈ¬Æü¤µ¤ó¤È¥»¥¬¤Î¶¦Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó