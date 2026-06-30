【新商品】シーサイドホテル舞子ビラ神戸、7月限定の贅沢スイーツ「アップルマンゴー×ピスタチオのサントノーレ」を7月1日より販売開始

明海グループ株式会社

シーサイドホテル舞子ビラ神戸（兵庫県神戸市垂水区）は、2026年7月1日（水）から7月31日（金）まで、本館1階のケーキブティックにて、夏の新作スイーツ「とろけるマンゴー×濃厚ピスタチオのサントノーレ」を販売いたします。

フランスの伝統的な祝菓子である「サントノーレ」をベースに、今が旬の瑞々しいアップルマンゴーと、芳醇なピスタチオを贅沢に組み合わせ、夏を彩る至福の逸品に仕上げました。

季節の移ろいを感じられるこだわりの限定スイーツを、ご自身へのご褒美や、大切な方への手土産としてぜひご利用ください。

■ 商品の特徴とこだわりの厳選素材

伝統的なサントノーレの美しさはそのままに、夏ならではのトロピカルな味わいと濃厚なコクの絶妙なハーモニーをお楽しみいただけます。

夏の主役「アップルマンゴー」 今が旬のアップルマンゴーを贅沢に使用。甘くて濃厚、そして口の中でとろけるような贅沢な食感をお楽しみいただけます。

風味豊かな「イタリア・シシリー産ピスタチオ」 世界最高品質とも評されるイタリア・シシリー産の高級ピスタチオペーストを使用。香り高く、圧倒的な濃厚さを誇るクリームが、マンゴーの爽やかな甘みを引き立てます。

一口ごとに広がるマンゴーのフレッシュな果汁と、ピスタチオの香ばしくリッチな風味が、特別なひとときを演出いたします。

■ 販売概要

商品名：アップルマンゴーとピスタチオのサントノーレ

販売期間：2026年7月1日（水）～ 7月31日（金）

価格：620円（税込）

販売場所：本館1階テラスレストラン「サントロペ」 ケーキブティック