シューズブランド「PATRICK」と初コラボ！人気モデルのANA別注デザインが初登場 『PATRICK for ANA』 オリジナルスニーカー「MARATHON」新発売 6/30より販売開始
全日空商事株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮川純一郎）は、ANAとフランス発祥のシューズブランド「PATRICK（パトリック）」との初コラボレーション『PATRICK for ANA』より、PATRICK人気モデル「MARATHON（マラソン）」のANA別注デザインオリジナルスニーカーを発売します。
6月30日（火）より、ANA公式EC サイト「ANA ショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）、国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」（https://www.astyle.jp/astyle/s/99/at-sky/）にて発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage1】
■ Made in Japanならではの丁寧なつくりと、ANAをイメージしたカラーリング
フランス発の創業130年以上の歴史を誇るシューズブランド「PATRICK」と初めてのコラボレーションは、人気モデル「MARATHON」のANA別注デザインのスニーカーを販売します。
PATRICKの象徴である2本のラインは、ANAをイメージした”ブルー”と”サックス”を採用。
かかと部分にはANAロゴを刺繍し、シュータン部分の織りネームはANAとPATRICKのダブルネーム入りオリジナルデザインを入れています。
ミッドソールには程よいクッションが効いており、街歩きから旅先のロングウォークまで快適にサポート。日本国内流通品は兵庫県姫路市のシューズファクトリーで生産しており、Made in Japanならではの丁寧なつくりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage2】
■ 商品概要
＜ANAオリジナル＞PATRICK for ANA MARATHON
【商品名】＜ANAオリジナル＞PATRICK for ANA MARATHON
【価 格】 19,800円（税込）
【原産国】日本
【サイズ】 5サイズ （EUR40：25.5cm、EUR41：26.0cm、EUR42：26.5cm、EUR43：27.0cm、EUR44：27.5cm）
【素 材】 アッパー（甲材）： ナイロン・牛革 / アウトソール：EVA樹脂・ラバー（合成ゴム）/ 内張り生地：ポリウレタン / インソール：EVA樹脂・ポリウレタン
■ 販売チャネル
販売開始日：2026年6月30日（火）
●「ANAショッピングA-style」 10:00より https://www.astyle.jp/sc/press0015
●「ANA STORE @SKY」 17:00より https://www.astyle.jp/astyle/s/99/at-sky/
※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage3】
■ PATRICK（パトリック）について
1892年に創業された130年以上の歴史を誇る西フランス発祥のシューズブランド。1972年には、シューズの後方に鋭く刻まれた「2本ライン」が誕生し、鮮やかなデザインは現在も高い人気を誇っています。
流行に左右されない洗練された大人のファッションを表現するブランドとして注目されており、兵庫県姫路市のシューズファクトリーで良質なジャパンメイドの製品として生産しています。
■ 「PATRICK for ANA」コラボレーションストーリー
企画担当者による、「PATRICK for ANA」のコラボレーションストーリーを公開いたしました。
オリジナルスニーカー誕生に至るまでのこだわり等が詰まった対談です。
https://patrick.jp/blogs/feature/inside-origin_kaoru-otomo
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage4】
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,575億円、単体591億円（2025年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,984名、単体483名（2026年3月31日現在）
[URL] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
6月30日（火）より、ANA公式EC サイト「ANA ショッピング A-style（以下、A-style）」（https://www.astyle.jp/astyle/）、国内線機内/ラウンジ内のANA Wi-Fi serviceからアクセスできるショッピングサイト「ANA STORE@SKY（以下、@SKY）」（https://www.astyle.jp/astyle/s/99/at-sky/）にて発売します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage1】
■ Made in Japanならではの丁寧なつくりと、ANAをイメージしたカラーリング
フランス発の創業130年以上の歴史を誇るシューズブランド「PATRICK」と初めてのコラボレーションは、人気モデル「MARATHON」のANA別注デザインのスニーカーを販売します。
PATRICKの象徴である2本のラインは、ANAをイメージした”ブルー”と”サックス”を採用。
かかと部分にはANAロゴを刺繍し、シュータン部分の織りネームはANAとPATRICKのダブルネーム入りオリジナルデザインを入れています。
ミッドソールには程よいクッションが効いており、街歩きから旅先のロングウォークまで快適にサポート。日本国内流通品は兵庫県姫路市のシューズファクトリーで生産しており、Made in Japanならではの丁寧なつくりです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage2】
＜ANAオリジナル＞PATRICK for ANA MARATHON
【商品名】＜ANAオリジナル＞PATRICK for ANA MARATHON
【価 格】 19,800円（税込）
【原産国】日本
【サイズ】 5サイズ （EUR40：25.5cm、EUR41：26.0cm、EUR42：26.5cm、EUR43：27.0cm、EUR44：27.5cm）
【素 材】 アッパー（甲材）： ナイロン・牛革 / アウトソール：EVA樹脂・ラバー（合成ゴム）/ 内張り生地：ポリウレタン / インソール：EVA樹脂・ポリウレタン
■ 販売チャネル
販売開始日：2026年6月30日（火）
●「ANAショッピングA-style」 10:00より https://www.astyle.jp/sc/press0015
●「ANA STORE @SKY」 17:00より https://www.astyle.jp/astyle/s/99/at-sky/
※「ANA STORE@SKY」はANA国内線にご搭乗のお客様が、機内やラウンジでANA Wi-Fi Serviceを利用してアクセスできるオンラインショッピングサービスです。@SKYはANAカード決済で10％OFF、さらにマイルも2倍貯まります。
＜A-style＞ https://www.astyle.jp/astyle/
「ANAショッピング A-style」は、ANAオリジナル開発商品や旅をテーマにした商品を数多く取り扱うANA公式のショッピングサイト。貯めたマイルを使って「1マイル＝1円」としてご利用いただけます。また購入金額100円（税込）につき1マイルが貯まり、ANAカードでのご購入で更にお得にマイルが貯まるほか、対象商品が5％割引価格でご利用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage3】
■ PATRICK（パトリック）について
1892年に創業された130年以上の歴史を誇る西フランス発祥のシューズブランド。1972年には、シューズの後方に鋭く刻まれた「2本ライン」が誕生し、鮮やかなデザインは現在も高い人気を誇っています。
流行に左右されない洗練された大人のファッションを表現するブランドとして注目されており、兵庫県姫路市のシューズファクトリーで良質なジャパンメイドの製品として生産しています。
■ 「PATRICK for ANA」コラボレーションストーリー
企画担当者による、「PATRICK for ANA」のコラボレーションストーリーを公開いたしました。
オリジナルスニーカー誕生に至るまでのこだわり等が詰まった対談です。
https://patrick.jp/blogs/feature/inside-origin_kaoru-otomo
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354074/images/bodyimage4】
【会社概要】
全日空商事は1970年、ANAの航空機運航業務に必要な物品調達、空港店舗業務等を目的に設立されました。その後、50年以上にわたる活動を通して、多彩な事業を展開。「エアライン系商社」というユニークな存在として、独自の道を歩んでいます。
[社 名] 全日空商事株式会社
[代表者] 宮川純一郎（みやがわ・じゅんいちろう）
[設 立] 1970年10月15日
[所在地] 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター TEL：03-6735-5011（代）
[資本金] 10億円
[売上高] 連結1,575億円、単体591億円（2025年度）
[株 主] ANAホールディングス株式会社
[従業員数] 連結1,984名、単体483名（2026年3月31日現在）
[URL] https://www.anatc.com/
＜本件に関するメディアからのお問合せは下記までお願いいたします＞
全日空商事株式会社 マーケティング＆プロモーション室
森川・込山 TEL：03-6735-5090
配信元企業：全日空商事株式会社
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