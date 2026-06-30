【源氏総本店 向山店】新たに数量限定の「お昼の贅沢寿司御膳」を販売

株式会社物語コーポレーション

株式会社物語コーポレーション(本社:愛知県豊橋市/代表取締役社長:加藤 央之)が運営する『しゃぶとかに 源氏総本店 向山店』は、数量限定で「お昼の贅沢寿司御膳(2,200円/税込2,420円)」を販売いたします。

「お昼の贅沢寿司御膳」は、旬の素材を使った寿司を豪華な階段盛りにした御膳です。握りに手巻き、ちらし寿司まで、様々な種類をご堪能いただけます。茶碗蒸しや土瓶蒸し、海老と野菜の天婦羅、甘味もついた大満足のランチメニューです。他にも、「月替り 季節の料理長おすすめ弁当」や「お昼の十六升 松花堂弁当」、「平日限定 稲庭風ざるうどんと天婦羅御膳」などもご用意しております。ぜひ、『しゃぶとかに 源氏総本店 向山店』でお昼のひとときをお楽しみください。

『しゃぶとかに 源氏総本店』について

看板メニューのかにとしゃぶしゃぶの他、四季折々の食材を使ったお料理を落ち着いた空間でご堪能いただける和食専門店です。明るく開放的な店内では、ご家族でのお食事会はもちろん、ご宴会、お祝い事や弔事など多様にご利用いただけるよう、大小個室もご用意しております。

・店名：『しゃぶとかに 源氏総本店 向山店』

・住所：愛知県豊橋市向山町字川北19-2

・電話：0532-63-4444

・営業時間：11:00～22:30

■源氏総本店公式URL：https://www.genji-souhonten.jp/

物語コーポレーションについて

代表者：代表取締役社長 加藤 央之

創業：1949年12月

設立：1969年9月

所在地：愛知県豊橋市西岩田5丁目7-11

資本金：59億円(2025年6月30日現在)

売上高：1,239億円(2025年6月期)

※グループ店舗売上高 約1,765億円(2025年6月期)

事業内容：外食事業の運営及びフランチャイズチェーン展開

ブランド：焼肉きんぐ/牛たん大好き 焼肉はっぴぃ/和牛焼肉 NIKUGEN/焼きたてのかるび/丸源ラーメン/二代目丸源/熟成醤油ラーメン きゃべとん/お好み焼本舗/寿司・しゃぶしゃぶ ゆず庵/魚貝三昧 げん屋/しゃぶとかに 源氏総本店/町中華 丸福飯店/果実屋珈琲/熟成肉とんかつ ロース堂/肉讃岐 もっちりうどん源次郎 他

出店状況：国内802店舗(うち直営543店舗、FC259店舗)、海外112店舗(2026年5月31日現在)

企業サイト：https://www.monogatari.co.jp/