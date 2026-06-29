パンで見つける、兵庫のおいしさ。「FINDING HYOGO」兵庫県食材を使った季節限定パンシリーズが2026年7月2日（木）よりスタート。TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST

株式会社ポトマック

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ「TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)」では、兵庫県各地の豊かな食材と出会う季節限定パンシリーズ「FINDING HYOGO」を2026年7月2日（木）よりスタート。人気の自家製パン食べ放題ランチで、兵庫県食材の魅力をお届けします。

FINDING HYOGO｜パンで見つける、兵庫のおいしさ。

兵庫県各地で育まれた食材の魅力を、自家製パンで表現する「FINDING HYOGO」。パンをきっかけに、その土地ならではのおいしさと出会い、兵庫をもっと好きになる。そんな想いを込めてお届けします。

FINDING HYOGO｜兵庫県の食材を使ったお料理

淡路 森ファームの野菜フォカッチャ神戸市西区産カラフルトマトのフォカッチャ淡路産いちじくとマスカルポーネのフォカッチャ淡路玉ねぎのフォカッチャ六甲マッシュルームのタルティーヌおのころ雫塩の塩パン淡路牛乳の白パン松原製餡のあん食パン六甲はちみつのフレンチトースト

兵庫は摂津・播磨・但馬・丹波・淡路の五国からなり、その地域でしか食べることのできない特産品があります。そんな『兵庫』の食材を味わっていただきたい。『兵庫』にはこんな食材があったんだ！と発見し、より好きになる。そんなきっかけのお店になれれば。

◆神戸ポークキーマカレーとトマトのパスタグラタン リガトーニ

[自家製パンビュフェ＋フレーバーウォーター/コーヒー/紅茶] 付き

平日：2,800円（税込） / 土日祝：3,080円（税込）

◆じっくり煮込んだ淡路島産牛のボロネーゼ チーズフォンデュソースがけ

[自家製パンビュフェ＋フレーバーウォーター/コーヒー/紅茶] 付き

平日：2,420円（税込） / 土日祝：2,640円（税込）

◆国産鶏むね肉のカツレツ 淡路島産北坂たまごのタルタルソース

[自家製パンビュフェ＋フレーバーウォーター/コーヒー/紅茶] 付き

平日：2,420円（税込） / 土日祝：2,640円（税込）

◆淡路島産北坂たまごのニース風サラダ＆ミネストローネ

[自家製パンビュフェ＋フレーバーウォーター/コーヒー/紅茶] 付き

平日：2,640円（税込） / 土日祝：2,860円（税込）

神戸ランチに、自家製パン食べ放題ランチへ。

TOOTH TOOTHこだわりのパスタや兵庫県産食材を使った料理といっしょに楽しめる自家製パン食べ放題。神戸へのお出かけに、神戸ランチにぜひ、思う存分お楽しみください。

※自家製パン食べ放題はランチタイム限定です

※平日と土日祝日で価格が異なります

TOOTH TOOTH FISH IN THE FOREST

（トゥーストゥース フィッシュインザフォレスト）

神戸メリケンパークのベーカリーカフェ。毎朝店内併設のベーカリー工房で焼き上げるバラエティ豊かな自家製パンと、TOOTH TOTOHこだわりのパスタや兵庫県食材を使った料理をお楽しみいただけます。港町神戸のランドマークプレイスとしてランチにカフェ、ディナーまで様々なシーンに合わせてご利用ください。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/restaurant/fish-in-the-forest)

>> WEB予約(https://booking.ebica.jp/webrsv/plan_search/e014001304/11972?isfixshop=true)

>> Instagram(https://www.instagram.com/fishforest.kobe/)