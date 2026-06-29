AIのPoCは、なぜ多くが本番に進まないのか──失敗を6類型に分けて構造から処方する実務ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、AI推進の実務ガイド（ホワイトペーパー）「AI PoCはなぜ大半が死ぬのか(https://fullfact.net/whitepapers/ai-poc-failure-patterns)」を無料で公開しました。概念実証（PoC）で止まる経験を繰り返さないために、過去の失敗を6つのパターンに分類し、本番運用へ進めるための前提設計を整理した手引きです。

背景：技術検証で止まるのは、技術の問題ではない

AI関連のプロジェクトでは、PoC（概念実証）の後に本格運用へ進めず止まる例が後を絶ちません。投資ロスだけでなく、経営判断の遅延と「AIでやっても無理」という社内の諦観が積み重なり、次の意思決定まで停滞させます。

PoCが止まる背景にあるのは、多くの場合、技術そのものではありません。成功条件と撤退条件が事前に合意されていないこと、KPIが業務指標と紐づいていないこと、運用オーナーが決まっていないこと──こうした前提設計の欠落が、症状を変えながら何度も再生産されます。本ガイドは、過去の失敗を6類型に分けて構造原因まで掘り下げ、次の意思決定で詰まらないための前提設計を提示します。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- PoCが本格運用に進まない構造的な原因と、その分類の枠組み- PoC失敗の6類型と、症状ではなく構造原因に処方する読み解き方- スコープ3軸（業務×組織×データ）で組み直す「前提設計」の具体- 撤退基準を事前に書面合意するための5項目テンプレート- PoCを続けるか、Pilotから入るか、本番直行にするかを選ぶ3択フレーム- 役員会で承認が出る稟議用1ページサマリーの構成と書き方

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-poc-failure-patterns

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。

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https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net