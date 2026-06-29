戸田 沙也加 /「種子の漂着地 」“Where Seeds Drift Ashore”

株式会社アトム

株式会社アトムは、東京・広尾の複合文化施設「コートヤードHIROO」にて、2026年7月3日より戸田沙也加個展「種子の漂流地」を開催いたします。昨年のArtist Bookshelf 企画でも本棚を共有くださった戸田さんによる展示です。写真と絵画、2つのメディアで表現を続ける戸田さんならではの、多層的な視座が交錯する空間となります。ぜひご高覧くださいませ。

展覧会概要

会期：2026年7月3日(金)-2026年7月25日(土)

時間：11:00-18:00

休廊：日・祝

オープニングレセプション：7月3日 17:00-20:00

友人の結婚式を機に20年ぶりに訪れた沖縄で撮影した風景や事物の写真と、その地で見つけたカンナの花を描いた絵画を並置する。

「写真」は外部の世界に向けられた眼差しの断片であり、「絵画」は内部に蓄積された時間の堆積である。

二つのメディアを往還するなかで、映しとられた対象は単なる個人的な記録から象徴としての記憶へと変化し、その地に刻まれた歴史や他者の存在へと接続されていく。

風や海流によって運ばれた種子が遠く離れた土地で根を下ろすように、それぞれの出会いや記憶もまた、時代や場所を越えて漂着し、新たな物語を芽吹かせていく。

Profile

戸田沙也加

1988年埼玉生まれ 女子美術大学大学院美術専攻洋画研究領域修了

初期は絵画を中心に活動し、現在は写真・映像・インスタレーションなど複数のメディアを横断しながら、植物や女性の身体などをモチーフに「美と醜」や「記憶と忘却」などをテーマとして扱う。近年は家族や友人など身近な関係性において生じた問いやジェンダーについて扱った作品を制作。