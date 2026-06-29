【トレイルラン】ルーセントの応援する枝元香菜子選手がKaga Spa Trail Endurance by UTMBで優勝！
アカエム140年の株式会社ルーセント（本社：千葉県柏市、代表取締役社長：中野吉広）が応援しているトレイルランナー・枝元香菜子選手が、2026年6月20日（土）に石川県で行われた「Kaga Spa Trail Endurance by UTMB」の20kmカテゴリーで女子総合優勝を果たしました。
大会公式サイト： https://kagaspa.utmb.world/ja
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354031/images/bodyimage1】
同レースは、UTMBワールドシリーズとして2025年に日本で初開催された大会。長い登り下りの続く標高1,368mの大日山や、日本百名山の著者・深田久弥ゆかりの富士写ヶ岳に加え、鞍掛山や三童子山など険しいアップダウンの里山トレイルがコースになっています。
枝元選手が出場した20kmは、他のカテゴリーに比べてアップダウンが少なく、ひとつのミスが命取りになりかねないスピードレースでした。
スタート前から笑顔を見せ、リラックスした様子の枝元選手は、序盤から男性トップ選手とともにレースを展開。プロトレイルランナー・松永紘明選手らと終盤まで競り合い、女子2位に20分差をつけて1時間48分9秒の総合7位でゴールテープを切りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354031/images/bodyimage2】
2026年5月8日のASO VOLCANO TRAILで優勝、6月13日の戸隠マウンテントレイルで2位と好成績を挙げ続けている枝元選手。今大会でも目標としていた2時間切りを達成しましたが、「まだまだ課題もあるので精進します」と慢心はありません。
春からのビッグレースはこれで一区切り。枝元選手は9月のスカイランニング世界選手権、11月のアジア太平洋トレイルランニング選手権に向け、トレーニングを続け、さらなる飛躍を目指します。
世界に向けて挑戦を続ける枝元香菜子選手の今後の活躍に、ぜひご注目ください。ルーセントはこれからも、その挑戦を応援してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354031/images/bodyimage3】
ルクタスがサポートツアーを実施
ルーセントの海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ）はKaga Spa Trail by UTMB参加ツアーを実施。昨年もゲスト参加したリトアニアのGediminas Grinius選手は50kmカテゴリーで総合6位入賞を果たしました。
断続的な激しい雨に見舞われた100kmカテゴリーでは、エイドステーションでサポート行い、素麺やカレーライス、梅干し、おかゆなどを振る舞い、選手の完走を後押し。完走率80%と高水準で、参加した皆様の健闘が光りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354031/images/bodyimage4】
＜ルーセントならびにグループ企業のサポート＞
ルーセントは枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」 55kmの部優勝（長野県）
「TransJeju by UTMB」 女子2位・総合7位（韓国）
「2025全日本スカイランニング選手権」 スカイの部優勝（新潟県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」 50kmの部優勝（台湾）
「ASO VOLCANO TRAIL2026」 ロング114kmの部 優勝（熊本県）
「戸隠マウンテントレイル」 ロング20km女子の部 2位（長野県）
「Kaga Spa Trail Endurance by UTMB」 20kmの部優勝（石川県）
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#枝元香菜子 #明日香野 #明日香食品株式会社 #株式会社ウェッジホールディングス
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配信元企業：株式会社ルーセント
大会公式サイト： https://kagaspa.utmb.world/ja
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同レースは、UTMBワールドシリーズとして2025年に日本で初開催された大会。長い登り下りの続く標高1,368mの大日山や、日本百名山の著者・深田久弥ゆかりの富士写ヶ岳に加え、鞍掛山や三童子山など険しいアップダウンの里山トレイルがコースになっています。
枝元選手が出場した20kmは、他のカテゴリーに比べてアップダウンが少なく、ひとつのミスが命取りになりかねないスピードレースでした。
スタート前から笑顔を見せ、リラックスした様子の枝元選手は、序盤から男性トップ選手とともにレースを展開。プロトレイルランナー・松永紘明選手らと終盤まで競り合い、女子2位に20分差をつけて1時間48分9秒の総合7位でゴールテープを切りました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/354031/images/bodyimage2】
2026年5月8日のASO VOLCANO TRAILで優勝、6月13日の戸隠マウンテントレイルで2位と好成績を挙げ続けている枝元選手。今大会でも目標としていた2時間切りを達成しましたが、「まだまだ課題もあるので精進します」と慢心はありません。
春からのビッグレースはこれで一区切り。枝元選手は9月のスカイランニング世界選手権、11月のアジア太平洋トレイルランニング選手権に向け、トレーニングを続け、さらなる飛躍を目指します。
世界に向けて挑戦を続ける枝元香菜子選手の今後の活躍に、ぜひご注目ください。ルーセントはこれからも、その挑戦を応援してまいります。
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ルーセントの海外スポーツツアーサポートブランド「LUC＋Adventures」（ルクタスアドベンチャーズ）はKaga Spa Trail by UTMB参加ツアーを実施。昨年もゲスト参加したリトアニアのGediminas Grinius選手は50kmカテゴリーで総合6位入賞を果たしました。
断続的な激しい雨に見舞われた100kmカテゴリーでは、エイドステーションでサポート行い、素麺やカレーライス、梅干し、おかゆなどを振る舞い、選手の完走を後押し。完走率80%と高水準で、参加した皆様の健闘が光りました。
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＜ルーセントならびにグループ企業のサポート＞
ルーセントは枝元香菜子選手に下記のサポートを行なっています。
・アスリート活動における金銭的支援
・大人のためのスポーツブランド「LUC＋」のスポーツウェア提供
・SNSやWEBによる紹介など、情報の発信
＜枝元香菜子（えだもと・かなこ）プロフィール＞
神奈川県横浜市出身。石川県在住。大学まではソフトボールに打ち込み、大学院生時代にトレイルランニングと出会い、山を走り始める。現在は大学教員として勤務しながら、20km前後から100mile（160km）まで幅広いカテゴリーのレースで活躍。趣味はお菓子作り。
Instagram https://www.instagram.com/edamokana/
Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100005850822624
【最近の主な実績】
■2025年
「The 9 Dragons Ultra」The 50/50の部 優勝（香港）
「平尾富士トレイルランニングレース」ロング24km女子の部 優勝（長野県）
「Mt.FUJI100」FUJI100miの部 4位（静岡県、山梨県）
「Kaga Spa Trail Endurance 100 by UTMB」100kmの部 完走（石川県）
「志賀高原100」 55kmの部優勝（長野県）
「TransJeju by UTMB」 女子2位・総合7位（韓国）
「2025全日本スカイランニング選手権」 スカイの部優勝（新潟県）
■2026年
「Xtrail kenting by UTMB」 50kmの部優勝（台湾）
「ASO VOLCANO TRAIL2026」 ロング114kmの部 優勝（熊本県）
「戸隠マウンテントレイル」 ロング20km女子の部 2位（長野県）
「Kaga Spa Trail Endurance by UTMB」 20kmの部優勝（石川県）
＜会社概要＞
会社名：株式会社ルーセント
所在地：〒277-0872 千葉県柏市十余二348番地
代表者：代表取締役社長 中野吉広
ソフトテニス黎明期より140年間、国内シェアNO.1のソフトテニスボール「アカエム」をはじめ、各種スポーツ用品を提供しています。また、スポーツウェアの「LUCENT」「LUC＋」の製造・販売や、全国でテニスクラブやランニングステーションなどのスポーツ施設の運営も手掛けています。【スポーツコミュニティを通して日本中の人々の元気を応援します。】のスローガンを掲げ、いいのわたる選手をはじめとするアスリート、さまざまなスポーツシーンを応援しています。
URL：https://lucent-sports.com/
事業内容：オリジナルブランド「ルーセント」「アカエム」の製造・販売、スポーツ用品・用具の販売、スポーツ施設工事、テニスクラブの再生運営、国内外ツアー企画運営
＜本リリースのお問い合わせ先＞
株式会社ルーセント 平野 info-post@lucent-corp.com
#ルクタス #ルーセント #ルーセントアスリートワークス #ルクタスアドベンチャーズ
#枝元香菜子 #明日香野 #明日香食品株式会社 #株式会社ウェッジホールディングス
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配信元企業：株式会社ルーセント
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