【7/6 大阪開催】地方共創の泥臭いリアルを語る交流会 開催！
詳細は こちら（QUINTBRIDGE）(https://www.quintbridge.jp/event/detail/202606111328.html)
申し込みは こちら（Peatix）(https://qb260706-1.peatix.com/)
JTAとQUINTBRIDGEが初のタッグを組み、大阪から新しい地方共創のカタチを発信します！
現地では交流会も開催しますので、ぜひご参加くださいませ。
■日時：2026年7月6日（月）15:00～17:30
■場所：QUINTBRIDGE 2F(https://www.quintbridge.jp/access/) （JR大阪環状線・京阪本線・大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅より徒歩）／ オンライン
■定員：50名
■費用：無料
■共催：一般社団法人日本テレワーク協会 ／ ゾーホージャパン株式会社 ／ QUINTBRIDGE
■スケジュール
１）オープニング・主旨説明
２）セッション
１.『地方共創の火種は八丈島から。脱炭素・関係人口・働き方DXを掛け合わせるJTAの挑戦』
一般社団法人日本テレワーク協会（JTA）主席研究員 兼 共創部長 中村幸弘 氏
２.『よそ者の学生が八丈島でモリンガを育てる理由 ～地域ビジネスのリアルとスタートアップの挑戦～』
株式会社モリンガルウィン（学生起業家） 湯川竜成 氏
３.『本当の地場企業としてのゾーホーの取り組み（仮）』
ゾーホージャパン株式会社 事業部長 服部 氏
４.『聖地巡礼観光で目指す「地域の豊かな暮らし」』
NTTビジネスソリューションズ株式会社 主査 豊田悠 氏
３）パネルトーク＆会場巻き込みセッション
八丈島復興プロジェクト「八水興」代表 宮崎岩一 氏、他登壇者
モデレーター：QUINTBRIDGE 下川哲平
───── ここでオンライン配信終了 ─────
４）リアル交流会