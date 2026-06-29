【7/6 大阪開催】地方共創の泥臭いリアルを語る交流会 開催！

一般社団法人 日本テレワーク協会

詳細は こちら（QUINTBRIDGE）(https://www.quintbridge.jp/event/detail/202606111328.html)

申し込みは こちら（Peatix）(https://qb260706-1.peatix.com/)

JTAとQUINTBRIDGEが初のタッグを組み、大阪から新しい地方共創のカタチを発信します！

現地では交流会も開催しますので、ぜひご参加くださいませ。

■日時：2026年7月6日（月）15:00～17:30

■場所：QUINTBRIDGE 2F(https://www.quintbridge.jp/access/) （JR大阪環状線・京阪本線・大阪メトロ長堀鶴見緑地線 京橋駅より徒歩）／ オンライン

■定員：50名

■費用：無料

■共催：一般社団法人日本テレワーク協会 ／ ゾーホージャパン株式会社 ／ QUINTBRIDGE

■スケジュール

１）オープニング・主旨説明

２）セッション

１.『地方共創の火種は八丈島から。脱炭素・関係人口・働き方DXを掛け合わせるJTAの挑戦』

一般社団法人日本テレワーク協会（JTA）主席研究員 兼 共創部長 中村幸弘 氏

２.『よそ者の学生が八丈島でモリンガを育てる理由 ～地域ビジネスのリアルとスタートアップの挑戦～』

株式会社モリンガルウィン（学生起業家） 湯川竜成 氏

３.『本当の地場企業としてのゾーホーの取り組み（仮）』

ゾーホージャパン株式会社 事業部長 服部 氏

４.『聖地巡礼観光で目指す「地域の豊かな暮らし」』

NTTビジネスソリューションズ株式会社 主査 豊田悠 氏

３）パネルトーク＆会場巻き込みセッション

八丈島復興プロジェクト「八水興」代表 宮崎岩一 氏、他登壇者

モデレーター：QUINTBRIDGE 下川哲平

───── ここでオンライン配信終了 ─────

４）リアル交流会