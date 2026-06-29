日本ロボットシステムインテグレータ協会、ロボット関連機器の展示イベント「ロボットFA関連商品説明会」を7月23日に大宮ソニックシティで開催。
日本ロボットシステムインテグレータ協会は、産業用ロボットシステムに関連する様々な製品ツールや技術、サービスなどを紹介する「ロボットFA関連商品説明会」を7月23日に大宮ソニックシティ地下1階第一展示場で開催します。
このイベントは、ロボットシステムインテグレータ等の生産設備事業者や、工場など様々な生産現場の事業者に向けて、ロボット等の関連機器や周辺機器の展示を行うイベントです。
ご来場はどなたでも可能です。入場料も必要ありません。
ぜひご来場いただき、会場で最新の動向に触れていただければ幸いです。
会場での展示
ロボットシステム構築に関わる様々な製品ツールや技術、関連するサービスなどを展示します。
製品の展示や、実機・モニターなどを使ったデモンストレーションが行われます。
※出展者については、（別紙）出展企業ラインナップ をご覧ください。
特設コーナー「Step of フィジカルAI」
昨今、話題になることが多いフィジカルAIに関する出展を一か所に集めました。
実機によるデモや関連ツールが展示されます。
ぜひ会場で、フィジカルAIについて体感していただき、出展者の方々と意見交換をしていただければと思います。
講演イベント 特別講演
フィジカルAIとはどのようなものなのか。今のロボットシステムインテグレーションはどう変わるのか。
識者を招いて最新の動向をお話しいただきます。
特別講演１ フィジカルAI入門編 ～生成AIの次に来る「現実世界で動くAI」～
羅本 礼二 ソフトバンク（株）法人COO室シニアアドバイザー
（一社）日本ロボットシステムインテグレータ協会アドバイザー
経済産業省「AIロボティクス検討会」 委員
特別講演２ ヒューマノイドは“労働力”になるのか ～フィジカルAIが切り拓く実用化の条件～
加知 光康 三菱電機株式会社 機器事業部Smart Industry Professional
博士（工学）
（一社）日本ロボットシステムインテグレータ協会アドバイザー
この他、出展企業などの講演を予定しています。
本イベントは、業界関係者が集い、深い話につながる“対面型の小規模展示会”として、各方面より高い評価をいただいています。
ロボットSIerだけでなく、ユーザー企業など業界に関わる多くの方々にも“情報収集の場”として活用いただけることと思います。
ぜひこの機会に足をお運びください。
ロボットFA関連商品説明会2026年7月大宮開催
日 時： 7月23日(木曜日) 10:30 ～ 16:00
会 場： 大宮ソニックシティビル 地下1階 第一展示場
主 催： 一般社団法人 日本ロボットシステムインテグレータ協会
後 援： 埼玉県 ／ 経済産業省関東経済産業局
出展数： ４１ブース（39社）
入場料： 無料
来場事前登録はこちらから
https://www.robo-navi.com/webroot/siersdayapplication/287.php
※最新情報はこちらから
WEBサイトでは出展企業の製品紹介チラシ＆フラッシュ動画公開中！！
ロボットFA関連商品説明会 WEBサイト
https://jarsia.jp/new-item/
本イベント全般に関しての問合せ：
日本ロボットシステムインテグレータ協会 事務局 03-3434-2948 sier@jarsia.jp
（別紙）出展企業ラインナップ 詳細はこちらでご覧いただけます https://jarsia.jp/new-item/