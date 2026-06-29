日本ロボットシステムインテグレータ協会、ロボット関連機器の展示イベント「ロボットFA関連商品説明会」を7月23日に大宮ソニックシティで開催。

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一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会

　日本ロボットシステムインテグレータ協会は、産業用ロボットシステムに関連する様々な製品ツールや技術、サービスなどを紹介する「ロボットFA関連商品説明会」を7月23日に大宮ソニックシティ地下1階第一展示場で開催します。


　このイベントは、ロボットシステムインテグレータ等の生産設備事業者や、工場など様々な生産現場の事業者に向けて、ロボット等の関連機器や周辺機器の展示を行うイベントです。


ご来場はどなたでも可能です。入場料も必要ありません。


　ぜひご来場いただき、会場で最新の動向に触れていただければ幸いです。



会場での展示


ロボットシステム構築に関わる様々な製品ツールや技術、関連するサービスなどを展示します。


製品の展示や、実機・モニターなどを使ったデモンストレーションが行われます。


※出展者については、（別紙）出展企業ラインナップ　をご覧ください。



特設コーナー「Step of フィジカルAI」


昨今、話題になることが多いフィジカルAIに関する出展を一か所に集めました。


実機によるデモや関連ツールが展示されます。


ぜひ会場で、フィジカルAIについて体感していただき、出展者の方々と意見交換をしていただければと思います。



講演イベント　特別講演


フィジカルAIとはどのようなものなのか。今のロボットシステムインテグレーションはどう変わるのか。


識者を招いて最新の動向をお話しいただきます。



特別講演１　　フィジカルAI入門編　～生成AIの次に来る「現実世界で動くAI」～


羅本　礼二 ソフトバンク（株）法人COO室シニアアドバイザー


（一社）日本ロボットシステムインテグレータ協会アドバイザー


経済産業省「AIロボティクス検討会」　委員



特別講演２　　ヒューマノイドは“労働力”になるのか　～フィジカルAIが切り拓く実用化の条件～


加知 光康 三菱電機株式会社 機器事業部Smart Industry Professional


博士（工学）


（一社）日本ロボットシステムインテグレータ協会アドバイザー



この他、出展企業などの講演を予定しています。



本イベントは、業界関係者が集い、深い話につながる“対面型の小規模展示会”として、各方面より高い評価をいただいています。


ロボットSIerだけでなく、ユーザー企業など業界に関わる多くの方々にも“情報収集の場”として活用いただけることと思います。


ぜひこの機会に足をお運びください。



ロボットFA関連商品説明会2026年7月大宮開催


日　時：　7月23日(木曜日)　10:30　～　16:00


会　場：　大宮ソニックシティビル　地下1階　第一展示場


主　催：　一般社団法人　日本ロボットシステムインテグレータ協会


後　援：　埼玉県　／　経済産業省関東経済産業局


出展数：　４１ブース（39社）


入場料：　無料



来場事前登録はこちらから


https://www.robo-navi.com/webroot/siersdayapplication/287.php



※最新情報はこちらから


WEBサイトでは出展企業の製品紹介チラシ＆フラッシュ動画公開中！！


ロボットFA関連商品説明会　WEBサイト


https://jarsia.jp/new-item/



本イベント全般に関しての問合せ：


日本ロボットシステムインテグレータ協会　事務局　03-3434-2948　 sier@jarsia.jp




（別紙）出展企業ラインナップ　詳細はこちらでご覧いただけます　https://jarsia.jp/new-item/