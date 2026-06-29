日本ロボットシステムインテグレータ協会、ロボット関連機器の展示イベント「ロボットFA関連商品説明会」を7月23日に大宮ソニックシティで開催。

一般社団法人日本ロボットシステムインテグレータ協会

日本ロボットシステムインテグレータ協会は、産業用ロボットシステムに関連する様々な製品ツールや技術、サービスなどを紹介する「ロボットFA関連商品説明会」を7月23日に大宮ソニックシティ地下1階第一展示場で開催します。

このイベントは、ロボットシステムインテグレータ等の生産設備事業者や、工場など様々な生産現場の事業者に向けて、ロボット等の関連機器や周辺機器の展示を行うイベントです。

ご来場はどなたでも可能です。入場料も必要ありません。

ぜひご来場いただき、会場で最新の動向に触れていただければ幸いです。

会場での展示

ロボットシステム構築に関わる様々な製品ツールや技術、関連するサービスなどを展示します。

製品の展示や、実機・モニターなどを使ったデモンストレーションが行われます。

※出展者については、（別紙）出展企業ラインナップ をご覧ください。

特設コーナー「Step of フィジカルAI」

昨今、話題になることが多いフィジカルAIに関する出展を一か所に集めました。

実機によるデモや関連ツールが展示されます。

ぜひ会場で、フィジカルAIについて体感していただき、出展者の方々と意見交換をしていただければと思います。

講演イベント 特別講演

フィジカルAIとはどのようなものなのか。今のロボットシステムインテグレーションはどう変わるのか。

識者を招いて最新の動向をお話しいただきます。

特別講演１ フィジカルAI入門編 ～生成AIの次に来る「現実世界で動くAI」～

羅本 礼二 ソフトバンク（株）法人COO室シニアアドバイザー

（一社）日本ロボットシステムインテグレータ協会アドバイザー

経済産業省「AIロボティクス検討会」 委員

特別講演２ ヒューマノイドは“労働力”になるのか ～フィジカルAIが切り拓く実用化の条件～

加知 光康 三菱電機株式会社 機器事業部Smart Industry Professional

博士（工学）

（一社）日本ロボットシステムインテグレータ協会アドバイザー

この他、出展企業などの講演を予定しています。

本イベントは、業界関係者が集い、深い話につながる“対面型の小規模展示会”として、各方面より高い評価をいただいています。

ロボットSIerだけでなく、ユーザー企業など業界に関わる多くの方々にも“情報収集の場”として活用いただけることと思います。

ぜひこの機会に足をお運びください。

ロボットFA関連商品説明会2026年7月大宮開催

日 時： 7月23日(木曜日) 10:30 ～ 16:00

会 場： 大宮ソニックシティビル 地下1階 第一展示場

主 催： 一般社団法人 日本ロボットシステムインテグレータ協会

後 援： 埼玉県 ／ 経済産業省関東経済産業局

出展数： ４１ブース（39社）

入場料： 無料

来場事前登録はこちらから

https://www.robo-navi.com/webroot/siersdayapplication/287.php

※最新情報はこちらから

WEBサイトでは出展企業の製品紹介チラシ＆フラッシュ動画公開中！！

ロボットFA関連商品説明会 WEBサイト

https://jarsia.jp/new-item/

本イベント全般に関しての問合せ：

日本ロボットシステムインテグレータ協会 事務局 03-3434-2948 sier@jarsia.jp

（別紙）出展企業ラインナップ 詳細はこちらでご覧いただけます https://jarsia.jp/new-item/