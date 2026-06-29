広島県内初！消防学校見学バスツアーを開催します。 対象は、高校生～２４歳（２００２年４月２日以降生まれの方）までの方（男女不問）とし、保護者の同伴も可能です。 福山消防を出発し、尾道消防、三原消防を経由し消防学校へ到着します。 参加費無料（昼食代は実費）です。 多くのご参加を心よりお持ちしております。

開催日時

２０２６年（令和８年）８月７日（金曜日） ７時３０分から１８時３０分まで（終了時間は予定となります）

開催場所

広島県消防学校 広島市安佐北区倉掛２丁目３３－２

体験内容

施設見学、食堂体験、現役消防士との座談会、訓練見学を行います。

申し込み方法

申し込みは下記からお申し込みください。 当日は、福山地区消防組合消防局（７時３０分集合・出発：公共交通機関でお越しください）、尾道消防防災センター（８時１５分集合・出発：駐車場があります）、三原市消防本部（９時００分集合・出発：駐車場があります）の希望の集合場所へお集まりください。

持ち物

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/shobo/402741.html

飲み物、筆記用具、帽子、タオル、着替え（必要な方）

福山市について

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。 福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。 産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

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