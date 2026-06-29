gumi、アニメ製作委員会への出資を決定

株式会社gumi

株式会社gumi（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：川本寛之）は、アニメ作品の製作委員会への出資を決定しましたので、お知らせいたします。

本件は、当社が推進する「ネオメディアエンタメ事業」の成長戦略を体現する取り組みです。今後も良質なIPへの積極的な参画を通じて、エンタメ領域における事業基盤のさらなる強化を目指してまいります。

■ 背景・目的

gumiは、SBIグループとの連動による新たな経済圏構築を見据え、事業を「ネオメディアエンタメ事業」と「ネオクリプト事業」に再編しました。ネオメディアエンタメ事業では、１.IP獲得、２.ゲーム開発、３.周辺エンタメという、エンタメバリューチェーン全域を幅広くカバーすることを基本方針としており、本件は上記１.のIP獲得戦略の先駆けとなる取り組みです。

■ 本件の概要

gumiは、対象アニメ作品の製作委員会の一員として出資を行います。当該製作委員会には、大手動画配信プラットフォーム、出版社、制作会社等、各分野の有力企業が参画しております。

gumiは、製作委員会への参画を通じ、IPの創出及び育成に貢献しながら権利収益を確保するとともに、IPの将来的なゲーム化・周辺エンタメ展開を見据えた複合的な収益創出を目指してまいります。

なお、現時点において、製作委員会の参画企業、アニメ作品名等の詳細は非公表とし、今後適切な時期にあらためてご案内いたします。

■会社概要：株式会社gumi

gumiは、「Wow the World! すべての人々に感動を」をMissionに掲げ、ネオメディアエンタメ事業とネオクリプト事業の二つの事業を展開しています。

ネオメディアエンタメ事業においては、当社ゲームエンジンと他社有力IPを組み合わせたゲーム開発のみならず、製作委員会出資等を通じたIPの獲得、周辺エンタメ事業への参入を推進しております。

ネオクリプト事業においては、XRPを中心とした暗号資産の保有および積極運用、Hinode Technologiesにおける暗号資産のポートフォリオ運用やシステム開発事業の展開、ファンド事業等を主軸として事業拡大を図っております。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/42656/table/232_1_27e283f7802effc67205ad32b02fc13a.jpg?v=202606290152 ]