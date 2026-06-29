【西熱海ゴルフコース】五感で楽しむ「熱」と「涼」 の夏季メニューを期間限定で販売【販売期間】　2026年7月1日(水) ～　9月30日(水)

写真拡大 (全4枚)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西熱海ゴルフコース（所在地：静岡県熱海市熱海1800、支配人：林 浩）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、五感で楽しむ「熱」と「涼」 の夏季限定メニューを販売いたします。


メニューは、暑い夏だからこそ汗をかきながら食べる「石焼麻婆豆腐」と、見た目も涼しげでオシャレな「冷製パスタ」の2品。味覚と体験性を重視し、「五感で楽しめる」対照的な魅力をお楽しみいただけるラインナップです。


ゴルファー以外もご利用いただけますので、相模灘を見下ろす絶景レストランをご家族でお楽しみください。



熱辛！スタミナ回復夏メニュー

冷たく爽やか！ひんやりメニュー

初島を望む絶景レストラン

初島や大島を望む絶景コース

西熱海ゴルフコース 2026夏の新メニュー概要



【内　　容】・熱辛！石焼麻婆豆腐　\2,200（税込）


石焼で提供することで、最後の一口まで熱々の状態をキープ。グツグツと立ち上る湯気とともに、花椒の痺れ、豆板醤の辛味、肉味噌の旨味が重なり合い、視覚・香り・音・味覚のすべてで楽しめる一品です。


・はちみつレモンとスモークサーモンの冷製ジェノベーゼパスタ　\2,200（税込）


はちみつに漬けたレモンを凍らせ、サーモンとジェノベーゼに合わせた夏限定の冷製パスタ。


食べ進めるごとに爽やかさが増していく味わいの変化が、暑い季節にぴったりの一皿です。


【販売期間】　2026年7月1日(水)～9月30日(水)


※7月21日(火)から8月11日(火祝)の期間は、厨房改修工事のためレストランは休業となります。


【提供時間】　9:30A.M.～1:30P.M.


【提供場所】　西熱海ゴルフコース　レストラン


【ご予約・お問合せ】　西熱海ゴルフコース　☎0557-84-1111


HP: https://www.princehotels.co.jp/golf/nishiatami/