【西熱海ゴルフコース】五感で楽しむ「熱」と「涼」 の夏季メニューを期間限定で販売【販売期間】　2026年7月1日(水) ～　9月30日(水)

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

西熱海ゴルフコース（所在地：静岡県熱海市熱海1800、支配人：林 浩）は、2026年7月1日（水）から9月30日（水）までの期間限定で、五感で楽しむ「熱」と「涼」 の夏季限定メニューを販売いたします。

メニューは、暑い夏だからこそ汗をかきながら食べる「石焼麻婆豆腐」と、見た目も涼しげでオシャレな「冷製パスタ」の2品。味覚と体験性を重視し、「五感で楽しめる」対照的な魅力をお楽しみいただけるラインナップです。

ゴルファー以外もご利用いただけますので、相模灘を見下ろす絶景レストランをご家族でお楽しみください。

熱辛！スタミナ回復夏メニュー冷たく爽やか！ひんやりメニュー初島を望む絶景レストラン初島や大島を望む絶景コース

西熱海ゴルフコース 2026夏の新メニュー概要

【内 容】・熱辛！石焼麻婆豆腐 \2,200（税込）

石焼で提供することで、最後の一口まで熱々の状態をキープ。グツグツと立ち上る湯気とともに、花椒の痺れ、豆板醤の辛味、肉味噌の旨味が重なり合い、視覚・香り・音・味覚のすべてで楽しめる一品です。

・はちみつレモンとスモークサーモンの冷製ジェノベーゼパスタ \2,200（税込）

はちみつに漬けたレモンを凍らせ、サーモンとジェノベーゼに合わせた夏限定の冷製パスタ。

食べ進めるごとに爽やかさが増していく味わいの変化が、暑い季節にぴったりの一皿です。

【販売期間】 2026年7月1日(水)～9月30日(水)

※7月21日(火)から8月11日(火祝)の期間は、厨房改修工事のためレストランは休業となります。

【提供時間】 9:30A.M.～1:30P.M.

【提供場所】 西熱海ゴルフコース レストラン

【ご予約・お問合せ】 西熱海ゴルフコース ☎0557-84-1111

HP: https://www.princehotels.co.jp/golf/nishiatami/