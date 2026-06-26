静岡県掛川市で次世代マイクロモビリティ『TOCKLE』の実証実験を開始

BRJ株式会社

地方の「交通空白」解消のために安全にこだわった電動モビリティを展開するBRJ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：宮内秀明、以下「BRJ」）は、6月18日より次世代マイクロモビリティ『TOCKLE』（三輪電動シートボード、電動キックボード、電動アシスト自転車）の実証実験を静岡県掛川市にて開始しました。

■背景

『TOCKLE』（三輪電動シートボード）

掛川市は、市内の魅力的な場所・人・物・事を集め、掛川の魅力に触れて知ってもらい、その魅力の源泉を理解することで、将来のまちづくりやこれからの生き方・暮らし方に役立ててもらうことを目的として「掛川100景」の取り組みを進めています。

そして、市民や観光客の利便性向上、二次交通の充実による交通体系の多様化への対応、地域資源の発信と生涯学習の推進など目的に、掛川城や大日本報徳社などの地域資源を巡る新たな移動手段や環境負荷の低い交通手段として、「カケガワ de チョイノリ!」の実証実験が始まりました。

概要

配置開始日：2026年6月18日（木）～10月18日（日）

利用開始可能時間：5:00～21:00

基本料金：10分200円（税込）

対象エリア：掛川市域内

配置場所：掛川市役所、掛川駅北口・南口、掛川こだわりっぱ、掛川森林果樹公園

順次拡大予定です。

「カケガワ de チョイノリ!」

https://kakemobi.jp/

静岡県初の三輪モビリティシェアリングサービスを掛川市で開始（プレスリリース：2025年10月1日）

https://www.brj.jp/posts/P02Fm-Wk

『TOCKLE』の安全へのこだわり

１：都会ではなく、地方

バスや鉄道は赤字や減便、さらに運転手不足で、「地方の足」は今、存亡の危機に立たされています。『TOCKLE』はこうした地方の「交通空白」の解消を目指しています。また地方は都会と比べ、交通量も少なく、道幅にも余裕があるため、安全に運用しやすいのも特徴です。地域の課題解決、そして安全という２つの理由から、『TOCKLE』は地方での展開を中心としています。

２：危険エリアへの侵入をジオフェンシング機能で防止

『TOCKLE』はGPS で走行エリアを検知し、特定のエリアに入ると車両をストップさせる安全システム「ジオフェンシング機能」を搭載しています。ジオフェンシングで設定する

「侵入禁止エリア」は、自治体がその地方の実情に応じて、柔軟に設定することができます。

３：夜間の運用を全面禁止

電動モビリティ業界では「夜間こそ稼ぎ時」が常識となっています。終電を逃した人たちが、長距離の帰宅に用いるためです。ですが、遅い時間帯だけに飲酒後に乗っている人々も少なからず存在しているのが、業界の実態です。利益より安全が重要なのは言うまでもありません。そこで『TOCKLE』は、どの地域でも夜間の運用を一切、行っていません。

サービスページ：https://tockle.jp

自治体での導入・検証実績

導入済

・東京都立川市（2021年10月～）

・千葉県流山市（2022年8月～）

・福岡県福岡市（2024年7月～）

導入に向けた検証中

・山梨県甲府市（2025年9月～2026年1月）

・佐賀県佐賀市（2025年9月～2026年1月）

・千葉県大多喜町（2025年9月～2026年1月）

・高知県室戸市（2025年9月～2026年1月）

・静岡県掛川市（2025年10月～2026年1月）

・茨城県日立市（2025年10月～2025年12月）

・長野県長野市、佐久市（2025年10月～2025年12月）

自治体の皆さまは下記よりお問い合わせください。

営業担当・自治体担当：亀谷

お問い合わせフォーム：https://www.brj.jp/contact

会社概要

社名：BRJ株式会社

代表取締役社長：宮内 秀明

本社：東京都港区北青山1-2-3 青山ビル12F

コーポレートサイト：https://www.brj.jp/

サービスサイト：https://tockle.jp/

『人と街に感謝される未来の公共交通を創る』をビジョンに掲げ、次世代モビリティのシェアリング事業、レンタル事業、そして地域交通ソリューション事業を展開しています。「安全」を第一に考え、自治体と密接に協力しながら、地方の「交通空白」解消に取り組んでいます。

社長の宮内は社会人としてのキャリアを物流トラックのドライバーとしてスタートしました。約10年にわたるトラックドライバー時代に、交通に携わる事業者が長年、朝礼や研修などを通じて、安全に対して真摯に向き合ってきたことを痛感してきました。このときの経験を活かし、『TOCKLE』の事業展開において安全を最重要視しています。