Prox Industries、ICRA 2026 Workshop「From Data to Decisions: VLA Pipelines for Real Robots」コンペで2位入賞

Prox Industries株式会社

Prox Industries株式会社（本社：東京都文京区、代表取締役：亀井 悠二、以下「Prox Industries」）は、一般社団法人AIロボット協会（以下「AIRoA」）により実施された、ICRA 2026 Workshop「From Data to Decisions: VLA Pipelines for Real Robots」のコンペティションに参加し、36チーム中2位を獲得したことをお知らせいたします。

■コンペティション概要

ICRA 2026 Workshop「From Data to Decisions: VLA Pipelines for Real Robots」は、VLA（Vision-Language-Action）モデルを実ロボットへ適用するための、データ収集、データキュレーション、学習戦略、推論時の意思決定、評価・ベンチマーキング、安全性、ロバスト性、汎化性能など、End-to-EndのVLAパイプラインに焦点を当てたワークショップです。

同ワークショップのCompetition Trackでは、「Mobile Manipulation Challenge」が実施されました。本チャレンジでは、参加チームが約1万時間の実ロボットデータ（※）を活用してVLAモデルを学習し、実ロボットハードウェア上で評価を行いました。VLAモデルを現実のロボットに適用する際に重要となる、データ、学習、推論、評価を含む一連のパイプライン構築を競うものでした。

※本コンペティションで用いられた約1万時間の実ロボットデータは、AIRoAがNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）から受託した事業「ポスト5G情報通信システ厶基盤強化研究開発事業／生成AI開発加速に向けたデータ・生成AIの利活用に係る調査」を通じて得られたものです。

■今回の結果について

Prox Industriesは、本コンペティションにおいて、モバイルマニピュレーション領域での実ロボットを対象としたVLAパイプラインの構築に取り組み、最終結果として36チーム中2位を獲得しました。

Prox Industriesは、今回の結果をPhysical AIの社会実装に向けた技術成果と位置づけ、今後もロボット基盤モデル、実機評価、Sim2Real / Real2Simを含む技術開発を推進してまいります。

また、今回構築したパイプラインについてのテクニカルレポートは後日当ワークショップのウェブサイトおよび当社SNSにて掲載予定となります。

本コンペティションに関する情報は、以下の公式サイトをご参照ください。

ICRA 2026 Workshop「From Data to Decisions: VLA Pipelines for Real Robots」

公式サイト：https://icra2026vlapipeline.github.io/

AIRoA公式サイト：https://www.airoa.org/ja/updates/20260210/210/

■Prox Industries株式会社について

Prox Industriesは、「日本から物理知能を実装する」をテーマに掲げ、AIとロボットの融合によって、これまで人にしか担えなかった物理労働の領域に知能を実装することを目指す、東京大学 松尾研発スタートアップです。

Physical AIの中核技術を専門とする研究者・技術者が集い、国内エンタープライズ企業を中心に複数のPhysical AIプロジェクトを推進しています。ヒューマノイド、四足歩行ロボット、協働ロボット、モバイルマニピュレータなどの多様な実機や、NVIDIA Omniverseを中心とするシミュレーション環境を活用しながら、Sim2Real・Real2Simを含む高度な技術課題に取り組んでいます。

アカデミアの先端技術と産業現場のニーズをつなぎ、ロボット基盤モデルの研究開発、学習パイプライン構築、実機導入に向けた評価・改善までを一気通貫で支援することで、Physical AIの研究開発と社会実装を前進させ、日本の次の産業基盤づくりに取り組んでいます。

会社名：Prox Industries株式会社

所在地：東京都文京区本郷3丁目30番10号 本郷K&Kビル4階

代表者：代表取締役 亀井 悠二

設立：2024年6月

会社HP：https://prox-industries.jp/

X公式アカウント：https://x.com/prox_industries

LinkedIn公式アカウント：https://jp.linkedin.com/company/prox-industries

採用ページ：https://herp.careers/v1/prox