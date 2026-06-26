造船・海事産業に特化したAIエージェント基盤を開発するNoahlogy（ノアロジー）、シードラウンドにて総額1.5億円を調達

Noahlogy株式会社

Noahlogy株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：蘄重 佑亮、以下「当社」）は、「未来の子どもたちのために、海事産業を、AI技術で革命する」をミッションに、生成AI・AIエージェント技術を活用した海事特化AIエージェント基盤の開発と、海事関連企業向けのAI/DXコンサルティングを展開しています。

このたび、ANRI6号投資事業有限責任組合をリード投資家、ブーストキャピタル1号投資事業有限責任組合をフォロー投資家とし、総額1.5億円の資金調達（シードラウンド）を完了したことをお知らせいたします。

■ 背景：日本の基幹産業「海事」が直面する構造的危機

日本は世界有数の海事クラスター国家でありながら、産業の足元では深刻な構造的危機が進行しています。

- 熟練設計者の引退と若手不足：戦後の高度経済成長を支えた世代が一斉退職期を迎え、熟練者の経験やノウハウ継承が間に合わない状況にあります。- 設計需要の高度化：メタノール・アンモニア・水素等の次世代燃料船、洋上風力支援船、自律航行船、艦艇など、求められる設計の難易度は飛躍的に上がっています。- 生産性の限界：働き方改革による稼働時間制約と、慢性的な人手不足により、現場は構造的に手一杯です。

その結果、日本の造船・海事産業は「需要があるのに応えられない」という、産業全体として応えきれない機会損失に直面しています。これは単に一企業の課題ではなく、エネルギー安全保障・経済安全保障・地方経済・サプライチェーンに連鎖する、国家レベルの社会課題です。

私たちは、この構造的危機に対し、生成AI・AIエージェント技術を全面的に活用した「ベテランの技をAIエージェント化」というアプローチで、海事産業を AIネイティブ に再構築することを目指します。

■ Noahlogyが提供する3つのサービス

■ 今後の展望

- 海事 AI エージェント基盤造船・舶用機器・海運（設計・調達・運航など）のベテランの技をAIエージェントとして実装し、深刻化する「技術継承」と「人手不足」を同時に解決します。既存業務の単なる代替にとどまらず、業務プロセスを再構築し、ヒトがやるべき価値創造に集中できる組織を実現します。- 海事 AI BPO / ロールアップ M&A属人化した業務プロセスをAIで標準化・共通化し、圧倒的な「コスト削減」と「シナジーの創出」と「スムーズな事業継承」を実現します。後継者不足に悩む企業の受け皿となり、持続可能な海事産業のエコシステムを構築します。- 海事 DX 支援表面的なPoCにとどまらず、最新技術を前提に、海事特有の法規制や商習慣を踏まえた最適な業務プロセスを再定義します。ヒアリングから実装、導入支援、研修まで一貫して支援し、現場と経営の両面から組織変革を後押しします。

今回の調達で「海事産業のAIネイティブ化」を加速するため、以下の3点を重点的に強化いたします。

プロダクト開発の加速：海事AIエージェント基盤のスケールアップ

ベテランの暗黙知を継承するAIエージェントを、設計・調達・運航・規則チェックなど海事業務の各領域に展開してまいります。設計リードタイムを最大1/10に短縮することを目標として、国内造船所・船社等との実証を進めます。

ドメインエキスパートの採用強化：「現場と技術」の両立

海事産業のドメイン知識と、生成AI・AIエージェントの実装力を併せ持つ人材は希少です。造船・舶用・海運のベテランエンジニアとAIエンジニアの双方を積極採用し、「現場で本当に動くAI」を共に作るチームを拡張します。

海事AI BPO / M&A 戦略の本格始動：持続可能な業界エコシステムの構築

後継者不足に悩む海事関連企業の受け皿となり、AIによる業務標準化を通じて、雇用と技術を未来へつなぐ統合プラットフォームを構築します。

■ 代表取締役社長 蘄重 佑亮 のコメント

蘄重 佑亮（ふくじゅう ゆうすけ）

私は造船・海事産業の出身ではありません。それでも私たちがこの産業に飛び込んだのは、日本という国を支えてきた基幹産業が、世代交代と人口減少のなかで失われていく姿を、子どもたちに残してはいけないと強く感じたからです。

世界に誇る船を造ってきた日本の現場には、教科書には書かれていない、ベテランの技と知恵があります。それは、図面ではなく、感覚と経験で受け継がれてきた、極めて尊いものです。しかし、その尊いものは、いま静かに失われつつあります。

私たちNoahlogyは、生成AIとAI エージェントで、その「ベテランの技」を未来にスケールさせます。ヒトが減ってもなお、産業の質と量を保ち、むしろ進化させていく。そんな海事産業の AI ネイティブ 化を、現場の皆さまと共に作り上げてまいります。

今回の調達で集まった資金とパートナーの皆様の力を借りて、プロダクトと現場実装を一気に加速させます。志を共にする仲間を、引き続き全力で募集してまいります。

■ 投資家からのコメント

ANRI プリンシパル 丸山 太郎 氏丸山 太郎（まるやま たろう）

蘄重さんとは、ANRIが運営する学生起業プログラムSTARTLINEの一期生として出会い、1年以上ご一緒してきました。出会った当初から事業に対する解像度の高さと圧倒的な行動量が際立っていましたが、この1年で実績を着実に積み上げ、経営者としても大きく成長を遂げています。その成長スピードには私も驚かされ続けています。

また、共同創業者の大石さんを含め非常に強いチームができており、今後日本を代表するバーティカルAIスタートアップへと成長していくと信じています。日本が世界に誇る産業を次の時代へアップデートする挑戦であり、その可能性の大きさに強く期待しています。ぜひ皆さんもご注目ください。

Boost Capital 代表パートナー 小澤 隆生 氏小澤 隆生（おざわ たかお）

Let’s Boost Together!

■ 採用情報

Noahlogyは現在、すべてのポジションで積極的に採用を進めています。海事産業に AI で変革を起こすことに共感いただける方は、ぜひお気軽にカジュアル面談からお問い合わせください。

採用情報：https://noahlogy.com/

■ 会社概要

会社名：Noahlogy株式会社（ノアロジー） / Noahlogy Co., Ltd.

代表者：代表取締役社長 蘄重 佑亮

設立：2024年11月1日

所在地：〒106-6115 東京都港区六本木6丁目10-1 六本木ヒルズ森タワー15F CIRCLE by ANRI

事業内容：海事関連領域に特化したAI/DXコンサルティング

ミッション：未来の子どもたちのために、海事産業を、AI技術で革命する

ビジョン：海事産業をひとつにする

加盟団体：海事振興連盟／日本舶用工業会／日本海運集会所／日本船舶技術研究協会

顧問法律事務所：弁護士法人内田・鮫島法律事務所

Web：https://noahlogy.com

■ 本件に関するお問い合わせ

Noahlogy株式会社 広報担当

Email: info@noahlogy.com

Tel: 050-1724-6115