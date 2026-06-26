【阪急うめだ本店】湘南乃風 RED RICEプロデュース！体格の良さを“武器”にするラグジュアリーゴルフウェア「KILEL」のPOP-UPを開催

株式会社阪急阪神百貨店

湘南乃風 RED RICEプロデュース THE NEW NORMAL！「KILEL」(https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/shopnews/detail/12701624_2067.html)

期間： 7月1日(水)～7日(火)

場所： 阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ82

阪急うめだ本店では、7月1日(水)から7日(火)までの期間、8階 コトコトステージ82にて、湘南乃風のRED RICEがプロデュースするラグジュアリーゴルフウェアブランド「KILEL（キレル）」のポップアップイベントを開催いたします。「サイズで妥協せず、着たいものを着る」という想いから生まれた同ブランドは、大きなシルエットだからこそ美しく映える洗練されたデザインと、夏のプレーも快適に支える高機能素材を両立。体格の良さを魅力に変える新しいゴルフスタイルをご提案します。会期中の週末には、RED RICE本人が来店する特別イベントも開催いたします。

【ブランド誕生の背景】

無類のゴルフ好きとして知られる湘南乃風・RED RICE自身の「ウェア選びにおける切実な悩み」から「KILEL」は誕生しました。「サイズが合うから」という理由だけで服を選ぶのではなく、「これが着たいから」選ぶ喜びを感じてほしい。そんな想いから、“Strong & Elegant”を美学に掲げ、体格の良さを隠すのではなく、むしろ“武器”へと昇華させるデザインを追求しました。単なる“BIG SIZE（ビッグサイズ）”の枠を超え、存在感そのものをスタイルに変えていく、新しい形のラグジュアリーゴルフウェアをお届けします。

猛暑のプレーも快適に！汗冷えやベタつきを防ぐ高機能素材と、美しいシルエットもに注目

TRIPLE DRY MOCK SHIRTS 19,800円 汗を素早く吸い上げ、肌側をドライに保つ三層構造の特殊な素材を採用。汗冷えやベタつきを軽減し、夏のゴルフでも快適にプレーできます。消臭機能も備え、胸元に大きく配置されたオリジナルロゴによって、インナーを着なくても胸の突起が目立ちにくいよう工夫されています。FLOAT DRY SHORTS 24,200円 穿いていることを忘れるほどの超軽量設計と、抜群のストレッチ性で動きやすさを追求。水分を吸いにくい素材を使用しているため、大量の汗をかいても肌にまとわりつかず、一日中サラサラとした快適な穿き心地が続きます。帽子類 キャップ 7,700円／ハット 8,800円 キャップは被るほどに馴染む素材で小顔効果も。ハットは帽子内の蒸れを効率的に逃がす通気口を備えており、長時間のプレーはもちろん、アウトドアや日常使いにも自然にフィットします。

CADDY BAG 先行受注

ALUMINUM PIPE CADDY BAG 79,200円 ※先行受注

アルミフレームを使用した、軽量で安定感のあるスタンド式のキャディバッグ。ボールなどをスムーズに出し入れできるマグネット開閉式のポケットなど、多数の収納を備えています。

（※商品の発送は9月上旬を予定）

ファン必見！RED RICEとの2ショット撮影や、パター対決ができる来店イベントを開催

開催日時：7月4日(土) 午前11時30分～午後1時、午後2時～午後3時30分、午後4時30分～午後6時

7月5日(日) 午前11時30分～午後1時、午後2時～午後3時30分、午後4時30分～午後6時

＜ご参加方法・特典内容＞

対象商品をご購入いただいたお客様に、以下の特典をご用意しています。

・「KILEL」商品を1点以上お買い上げ：RED RICEとの2ショット記念撮影

・税込19,800円以上お買い上げ：2ショット記念撮影 ＋ RED RICEとの「パター対決」（※先着順。見事勝利された方には「特別シューズケース」をプレゼント！）

・Instagramフォロー特典：指定の2アカウントをフォローいただいた方に「オリジナルステッカー」をプレゼント。

※店頭購入のお客様（販売期間：7月1日(水)～5日(日)）への参加整理券は先着順で配布します。

※阪急百貨店オンラインストアにて事前購入されたお客様（販売期間：6月10日(水)～28日(日)）は、専用時間帯（午後4時30分～午後6時）でご参加いただけます。

詳しくは売場係員またはオンラインストアのご注文ページ(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=b_dmsw_kll)をご確認ください。

※開催日によってご購入ページが異なりますので、ご注意ください。

7月4日(土)午後4時30分～午後6時 ご注文ページはこちら＞＞＞(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=KILEL_event1)

7月5日(日)午後4時30分～午後6時 ご注文ページはこちら＞＞＞(https://web.hh-online.jp/fashion/goods/list.html?shoptype=1&cid=KILEL_event2)

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