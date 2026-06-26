【ホテルクリスタルパレス】『原口あきまさ×たむたむ×キンタロー。 真夏の爆笑!!ディナーライブ 』が8/16(日)に開催

株式会社長寿荘

緑豊かな木々と水面が美しい街中のオアシス『ホテルクリスタルパレス(茨城県ひたちなか市／副総支配人：神田雅史／客室数：100)』は、2026年8月16日(日)に豪華お笑い・ものまねタレントが出演する「2026 SUMMER DINNER LIVE」を開催いたします。

テレビやSNSで大活躍中のキャスト陣による圧巻のパフォーマンスと、ディナーライブ用としてご用意する、ホテルシェフが腕を振るった特製コースとステージショーを心ゆくまでお楽しみください。

ディナーライブ開催概要

【完全予約制】

特選料理コース・フリードリンク付き

・SR席 【前方のお席】\23,000（税サ込）

・S席 \19,000 (税サ込)

【1部】

受付 14：30 ～

食事 15：00 ～

ショー 17：00 ～

【2部】

受付 16：30 ～

ショー 17：00 ～

食事 18：30 ～

【会場】

ホテルクリスタルパレス（茨城県ひたちなか市大平1-22-1）

※1部・2部ともに全席指定となります

※写真・動画撮影及び録音はご遠慮ください



■チケットの購入について

１.特設サイトからのチケット購入はこちら

https://cpdinnershow2026summer.hp.peraichi.com

２.お電話でお申し込み

TEL：029-273-7711（10:00-18:00）

３.フロントカウンターでのお申込み

所定の用紙に必要事項をご記入いただきます

出演者プロフィール

原口あきまさ

明石家さんまさんをはじめ、数多くの著名人のモノマネで知られる「ものまね界のレジェンド」。200種類以上とも言われる多彩なレパートリーと、観客を一瞬で惹きつける巧みなトーク力で会場を爆笑の渦に巻き込みます。第一線で大活躍し続ける、圧巻のエンターテインメントをお楽しみください！

キンタロー。

前田敦子さんや海外セレブなど、強烈なインパクトと独自のセンスで数々の爆笑を生み出す天才。元社交ダンス講師という経歴を活かした、キレキレのダンスも見どころです。唯一無二の圧倒的なパフォーマンスと表現力で、夏の夜を大いに盛り上げます！

たむたむ

LUNA SEAの河村隆一さんをはじめ、圧倒的な歌唱力と表現力を誇るものまねタレント。YouTubeなどのSNSでも大ブレイク中で、本家さながらの美声と思わずクスッと笑ってしまう独特の世界観が魅力です。極上の歌声と笑いの見事なハーモニーをお届けします！

ねんねん

俳優・遠藤憲一さんのそっくりさんとして、見た目や声、立ち振る舞いまで「完全コピー」したモノマネが話題沸騰中！「違法レベル」とまで言われるそのクオリティの高さと渋い声は必見です。特別ゲスト として、会場にどんなサプライズをもたらすのかご期待ください！

宿泊プランについて

ホテルクリスタルパレスではシングルルームからスイートルームまで多様なタイプの客室の他、落ち着いた雰囲気で広々と使える和室の宿泊プラン等、これからの季節に適したホテルステイを満喫できる宿泊プランをご用意しております。炭酸カルシウムの人工温泉や無料の卓球スペース、レストランサーラの朝食サービスもご利用いただけます。

各種宿泊プランはこちら

https://bit.ly/3IJaoWe

▼ご予約・お問合せ

TEL : 029-273-7711 (10:00～18:00)

ホテルクリスタルパレスについて

茨城の観光名所である大洗、阿字ヶ浦、ひたち海浜公園などの近接に位置し、水戸からのアクセスも容易な立地にあるホテルクリスタルパレス。緑豊かな丘の上に立つシンボルの「天使の教会」をはじめ、充実した施設でごゆっくりおくつろぎいただけます。また、ご利用目的に合わせてゲストルーム、レストラン、会議室や宴会場等をご用意し、きめ細やかなおもてなしで皆様をお迎えいたします。

住所：茨城県ひたちなか市大平1-22-1 TEL：029-273-7711

HP：https://www.hotel-crystal.co.jp

Facebook：https://www.facebook.com/crystalpalace.ibaraki

Instagram：https://www.instagram.com/hotel_crystalpalace

公式LINE：https://lin.ee/3V9u0CL (初回友達特典）

株式会社長寿荘(CHOJUSO GROUP)について

株式会社長寿荘(本社：茨城県ひたちなか市／代表取締役：海野泰司)は、おかげさまで本年、創業75周年を迎えます。当社はこれまでの経験と実績を基に、茨城県内で5つのホテルを展開するグループ企業です。「SMILE EXPERIENCE-関わるすべての人を笑顔に-」というグループミッションを掲げ、地域や県外・海外からのお客様、そしてグループスタッフなど、関わるすべての人を笑顔にするために何ができるかを考え、新しい感動体験を提供していきます。

▼CHOJUSO GROUP ファクトシート

https://bit.ly/3FAgE0N

《株式会社長寿荘グループホテル一覧》

ホテルテラスザガーデン水戸 (総支配人：上西卓哉 客室数：164)

住所：茨城県水戸市宮町1-7-20 (水戸駅南口直結) TEL：029-300-2500

HP：https://www.hotel-terrace.com/

ホテルテラスザスクエア日立 (副総支配人：城戸康 客室数：121)

住所：茨城県日立市幸町1-20-3 TEL 0294-22-5531

HP：https://www.square-hitachi.jp/

テラスイン勝田 (支配人：水越政和 客室数：101)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央1-3 (JR常磐線勝田駅東口ロータリー横)

TEL 029-219-7211 HP：https://www.terrace-inn.com/

ホテルクリスタルプラザ (支配人：井川勉 客室数：59)

住所：茨城県ひたちなか市勝田中央3-4 1Ｆ TEL 029-275-1111

HP：https://www.crystal-plaza.co.jp/