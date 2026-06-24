便利屋・代行サービスを展開するサポートネット合同会社(所在地：東京都新宿区、代表：小野寺 一心、創業：2020年8月)は、65歳以上のお客様向けサービス料金、加盟店料金を半額にするキャンペーンを店舗数・期間限定で開始します。本キャンペーンの詳細は、公式サイト「サポートネット合同会社 ホームページ」にて公開します。





【65歳以上のお客様、加盟店料金、半額キャンペーン】

URL： https://www.sapotonet.com/





サポートネット合同会社 限定キャンペーン実施





■キャンペーン開始の背景

当社は、一人でも多くのお客様の暮らしをサポートし、より豊かな生活の実現に貢献したいという思いから、日本全国津々浦々にサービスを提供していきたいと考え、今回のサービス展開を開始することとなりました。









■サービスの特徴

(1) 業界の常識を打ち破れ、果敢に挑戦

当社はこれまでも、業界では破格となる1万円で加盟店募集を行ってきました。今回、65歳以上のお客様向けサービスの拡充を目的に、サービス料金および加盟店料金を半額にするキャンペーンを、店舗数・期間限定で実施します。より多くの方に便利屋・代行サービスを身近に感じていただくとともに、全国各地で地域に根ざしたサポート体制の構築を目指してまいります。





(2) 日本では珍しい、便利屋、代行屋では当社のみ、ステップダウン・ロイヤリティ(3か月に1回1％ずつ自動減免)導入

加盟店の長期継続・モチベーション向上に非常に効果的な仕組み！

一般的に売上が上がるほど本部に支払うロイヤリティが増える「ステップアップ(定率)」とは逆で、継続期間に応じてロイヤリティの負担が減っていく(例：10％からスタートし、3か月に1回1％ずつ減少して最低5％で固定など)という設計は、パートナー側にとって非常に魅力的なインセンティブになります。

この「ステップダウン・ロイヤリティ(3か月に1度1％ずつ自動減免)」というモデルを運用・導入。

最低5％で固定、もしくは1万円どちらか高い方をロイヤリティとして毎月、支払っていただく仕組みです。









■主な提供サービス

・買い物代行

・掃除・洗濯など家事代行

・パソコンの基本的な操作サポート

・庭掃除・草むしり

・お墓の掃除

・引っ越し手伝い

・大掃除

など





詳細はホームページをご確認ください。





お墓参り代行

犬の散歩代行





■加盟店の主なメリット

1. 初期の負担軽減

「あと数ヶ月続ければロイヤリティが下がる」ので、軌道に乗る前の経費軽減ができます。





2. パートナーがノウハウ蓄積できる

運営に慣れて、軌道にのり本部のサポートがあまり必要なくなっても、「ロイヤリティが下がっているから妥当だ」と納得感がえられます。





3. 競合他社(他フランチャイズなど)との差別化

「長く続けるほどメリットが大きくなる」という独自の仕組みは、新規加盟時の強力なアピールポイントとなります。









■注意点

●減免の条件(ペナルティの有無)

「支払遅延があったなどの期間は次の期間の減免をスキップする」「報告義務を怠った場合はカウントをリセットする」など、健全な運用のための規約もあります。









■キャンペーン概要

公開期間 ： 仮 2026年6月22日(月)～9月28日(月)

加盟料金 ： 65歳以上のお客様5,000円(税込)

※それ以外のお客様10,000円(税込)

運営・企画： サポートネット合同会社

URL ： https://www.sapotonet.com/





何でもご相談ください





■会社概要

商号 ： サポートネット合同会社

代表者 ： 代表社員 小野寺 一心

所在地 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3-3-13 西新宿水間ビル6階

設立 ： 2020年8月

事業内容： 便利屋：代行屋

資本金 ： 111万円

URL ： https://www.sapotonet.com/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

サポートネット合同会社 お客様相談窓口

TEL：070-4148-4448

お問い合せフォーム： https://www.sapotonet.com/contact