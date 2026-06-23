【調査レポート】既存クライアントの70％がAIを活用したクリエイティブ制作を希望

株式会社BOTANICO

既存クライアントを対象に「AIを活用したクリエイティブ制作に関する調査」を実施しました。

その結果、回答企業の70％が「AIを活用したクリエイティブ制作を行いたい」または「可能なら活用したい」と回答しました。

本調査では、広告クリエイティブ、SNS投稿、バナー制作、動画制作などにおけるAI活用への意向を調査しました。

【調査結果サマリー】

AIを活用したクリエイティブ制作を希望する企業は70％

調査の結果、回答企業の70％が、

・AIを活用したクリエイティブ制作を行いたい

または

・可能なら活用したい

と回答しました。

一方で、30％は

・品質面への不安がある

・著作権や権利関係が不明確

・どのように活用すべきかわからない

と回答しました。

【背景：クリエイティブ制作現場で進むAI活用】

近年、生成AIの進化により、

・広告バナー制作

・SNS投稿作成

・動画企画

・キャッチコピー作成

・画像生成

・動画編集補助

など、クリエイティブ制作の現場でもAI活用が進んでいます。

企業では、

・制作スピードを向上させたい

・制作コストを抑えたい

・アイデア出しを効率化したい

・少人数で制作体制を強化したい

というニーズが高まっています。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、企業はAIを単なる自動化ツールではなく、

・企画支援

・アイデア創出

・制作効率化

・品質向上

を実現するパートナーとして期待していることが分かりました。

一方で、最終的な品質担保やブランド表現については、人のクリエイティブやディレクションが重要と考える企業も多く、「AIだけ」ではなく「AI × 人」による制作体制が求められていることが明らかになりました。

【BOTANICOの取り組み】

BOTANICOでは、

・AIを活用したコンテンツ制作

・SNSクリエイティブ制作

・広告バナー制作

・動画企画支援

・クリエイティブ内製化支援

などを通じて、企業の制作業務効率化と成果向上を支援しています。

今後もAIと人の強みを掛け合わせたクリエイティブ制作支援を提供してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年5月1日～2026年5月31日

・調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO

・調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント

・有効回答数：10件

・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

・集計方法：回答者のうち「AIを活用したい」「可能なら活用したい」と回答した割合を利用として算出

・調査項目：AIを活かしたクリエイティブ制作に関して