日証協「株主優待SDGs基金」（2025年度）を通じた寄付を実施　2団体から感謝状受領

三菱UFJ eスマート証券株式会社

三菱UFJ eスマート証券株式会社（代表取締役社長 飛松 一樹、以下「当社」）は、日本証券業協会（以下「日証協」）の「株主優待SDGs基金」（2025年度）[1]を通じて「認定NPO法人国連WFP協会」[2]および 「こどもの未来応援基金」[3]への寄付を実施し、この2団体から2026年5月に感謝状を受領しました。当社の「株主優待SDGs基金」を通じた寄付は2023年度以来、3年連続です。

SDGsは、2030年までに持続可能でよりよい世界を目指す国際目標で、2015年9月の国連サミットで加盟国の全会一致で採択されました[4]。17のゴール、169のターゲットで構成され、地球上の「誰一人取り残さない（leave no one behind）」ことを誓っています。

日証協は2019年4月、持続可能な開発目標（SDGs）の達成に資することを目的として「株主優待SDGs基金」を創設。2025年度に寄付した協会員等は20社、寄付総額は約3100万円に上りました[1]。

SDGs基金は2026年4月、「一般社団法人株主優待こども・若者貧困対策支援機構」に生まれ変わりました[5]。

[1] 日証協「株主優待SDGs基金」について（https://www.jsda.or.jp/sdgs/kikin.html）

[2] 国連世界食糧計画（WFP）（https://ja.wfp.org/ ）

[3] こどもの未来応援基金とは（https://kodomonomiraiouen.cfa.go.jp/ ）

[4] 日本外務省「SDGsとは？」（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html）(https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/about/index.html%EF%BC%89)

[5] 「株主優待こども・若者貧困対策支援機構」https://www.jsda.or.jp/yutai-kodomo/

■「株主優待SDGs基金」の概要、イメージ図

[表: https://prtimes.jp/data/corp/86540/table/96_1_ef920d8bc4eda10fdea79fd665fdc938.jpg?v=202606230151 ]出典：日本証券業協会

（参考）

2023年度の寄付に対する感謝状受領 https://www.jsda.or.jp/sdgs/20240613092930.html

2024年度の寄付に対する感謝状受領 https://kabu.com/company/pressrelease/20250701_1.html

https://www.jsda.or.jp/sdgs/20250613174320.html

以 上

三菱UFJ eスマート証券株式会社

金融商品取引業者登録：関東財務局長（金商）第61号

銀行代理業許可：関東財務局長（銀代）第8号

電子決済等代行業者登録：関東財務局長（電代）第18号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 資産運用業協会、 一般社団法人 日本STO協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会