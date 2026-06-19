公益財団法人 博報堂教育財団は、第22回「児童教育実践についての研究助成」の応募受付を2026年7月1日より開始いたしますことをお知らせいたします。

当事業の目的

「児童教育実践についての研究助成事業」は、「ことばの力」を育む研究と児童教育実践の質の向上を目的として、大学、研究機関および教育実践に関わる方を対象に、優れた研究を助成しています。

新しい視点を持つ研究成果が実践の場で反映され、児童教育の基盤が充実していくことを目指しています。

■対象となる研究

◎「ことばの力」を育む研究

・国語、日本語教育の諸分野における研究

・あらゆる学びの場におけることばの教育に関する研究

◎児童教育実践の質を向上させる研究

・多様な場における教育実践の質を向上させる研究

※対象は小・中学生となります。ただし、児童教育への反映が明確な場合に限り、幼児教育、高校生に関する研究も可とします。

■応募資格

下記のいずれかに該当する方を対象とします。

◎日本の学校・教育委員会に所属する教育実践に携わる方（例えば教諭、指導主事、相談員、特別支援教育の支援員等。）

◎日本の大学・公的研究機関に所属する研究者（例えば准教授、講師、助教、博士課程の院生等。若手支援のため、教授やそれに相当する職は除く。）

※所属機関の所在地は、日本国内に限り、日本在住者のみ対象とする。

※有給・無給、常勤・非常勤、年齢、国籍、学位は不問（ただし、学生の場合は修士号取得以上とする。）

※個人研究、グループ研究ともに可。グループ研究の場合は、応募時点で全員が応募資格に適すること。

※応募に際しては、所属長あるいは指導教官からの推薦が必要です。

■助成金額

1ヵ年助成 ：1件につき200万円を限度に助成します。

2ヵ年助成 ：1件につき300万円を限度に助成します。

■スケジュール

応募受付期間 ：2026年7月1日～10月13日 ＊当財団ホームページからご応募ください＊

採否通知 ：2027年2月下旬

助成期間 ：2027年4月1日から1年間または2年間