箸でそっと持ち上げると、花が開いたようにプリっと白く反り返る。夏のハモの湯引き。それを口に運ぶと…。 完全一棟貸しの温泉宿「岩屋温泉 絵島別庭 海と森」（兵庫県淡路市）に、夏のあいだだけの「ハモ鍋コース お部屋食プラン」が登場します。 湯引き・炙り・天ぷら、そして〆まで楽しむハモ鍋まで、旬の天然ハモを味わい尽くす一夜を、1日1組の貸切空間で。 提供は2026年6月24日（水）から8月31日（月）まで、6名様1室ご利用時はお一人様26,000円～です。

夏の旬の「天然ハモ」を、湯引き・炙り・天ぷら・鍋で味わい尽くす

なんといっても、まずはハモの湯引きです。口に運べば、ふっくらした身が「ほろり…」とほどけ、次に甘みが広がります。 ハモは6月から夏にかけてが旬。 「梅雨の水を飲んで美味くなる」と昔から言われ、夏のハモはふっくらと脂がのります。 冷蔵庫がまだなかった時代、明石や瀬戸内の海でとれたハモは、 京都まで活きたまま運ばれるタフな魚だからこそ、夏の京都に欠かせない味とされてきました。 高たんぱくであっさりとした白身で、暑い季節でも箸が進みます。 今回は、そんなハモを「湯引き・炙り・天ぷら・鍋」の4つの楽しみ方で。 白い花のように咲かせる湯引き 香ばしい香りが鼻をくすぐる炙り サクサクと食感を楽しむ天ぷら おなかも心も温かく満たされるハモ鍋。 加えて、おまかせ握り寿司。〆にうどんか雑炊。贅沢なハモ尽くしコースです。

貸切の岩屋温泉もプールも、夕食も朝食もお部屋食

夕食・朝食ともにスタッフが客室までお届けするため、移動や待ち時間のストレスなく、 滞在のリズムに合わせてゆっくりとお食事をお楽しみいただけます。 また、1日1組限定の一棟貸切スタイルのため、他のお客様と顔を合わせることはありません。 小さなお子さま連れのご家族でも、友人同士のグループ旅行でも、周囲に気兼ねすることなく、思い思いの時間を過ごしていただけます。 「いつ食事を始めるか」 「どんなペースで過ごすか」 そのすべてをお客様自身で自由に決められることが、当施設の大きな魅力です。 旅先でありながら、温泉もプールもまるで自宅のようにくつろげるプライベート空間で、滞在の満足度を一層高めます。

歩いて約7分、水質AAの「岩屋海水浴場」で過ごす夏

朝、浜まで歩いて、足元の砂が見えるほど澄んだ海に入る。宿から歩いて7分ほどの場所に「岩屋海水浴場」があります。 淡路島最北の浜で、兵庫県の調査（令和7年度）では水質が最高ランクの「AA」。透明度が高く、小さなお子様連れでも安心して海水浴ができます。 混雑が少なく、白い砂浜が静かに広がるのも、この浜のいいところ。更衣室は無料、温水シャワーや海の家もそろっています。 2026年の海開きは7月18日（土）から8月31日（月）の予定です。ちょうどプラン期間とも重なる時期があります。 浜のすぐ近くには、国生み神話に登場し、日本遺産にも選ばれた「絵島（えしま）」も。 夜にはライトアップされるので、夕食のあとに望みに行くのもおすすめです。 部屋に届く天然ハモ尽くしフルコース。施設内にはプールに露天温泉。徒歩すぐそこには、日本遺産の観光名所と海水浴場。 絵島別庭 海と森では、それら全てを堪能することができます。

プラン料金と予約方法

・プラン名：夏限定！旬のハモを食す！ハモ鍋コース お部屋食プラン ・提供期間：2026年6月24日（水）～ 8月31日（月） ・料金：6名様1室ご利用時 お一人様26,000円～

【梅雨の水を飲んで旨くなる、旬の天然ハモ。】 関西では古くから「ハモは梅雨の水を飲んで旨くなる」と言われます。産卵を控えて栄養を蓄えるこの時期、梅雨の雨が山の栄養を海へ運んでプランクトンを増やし、ハモがよく育つためだとも。 脂がのり、身はやわらかく、旨味を増す。その旬が、ちょうど今です。 この夏を過ぎれば、次はまた一年後。1日1組の貸切施設のため、ご希望の日程がお決まりの方はお早めにご予約ください。

【ご予約は以下からお願いいたします】 ・公式予約サイト https://www5.489pro.com/asp/489/Ex.asp?p=BBlLEFNQFL ・一休 https://www.ikyu.com/00051424 ・楽天トラベル https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hotelinfo/plan/188056 ・じゃらん https://www.jalan.net/yad314894/ ・Yahoo!トラベル https://travel.yahoo.co.jp/00051424/ 【お電話でのお問い合わせ・ご予約】 ・TEL：0120-290-096（グッディリゾート総合受付センター） ・受付時間：10:00～17:00（年末年始を除く）

施設・運営情報

【施設情報】 ・施設名：岩屋温泉 絵島別庭 海と森 ・住所：〒656-2401 兵庫県淡路市岩屋922-1 ・チェックイン：15:00 ・チェックアウト：11:00 ・公式サイト：https://awaji-umimori.jp ・公式Instagram：https://www.instagram.com/umimori_eshima アクセス： ・大阪から車で約70分 / 新神戸から約50分 ・明石港からジェノバライン高速船で約15分 【運営情報】 ・運営会社：株式会社グッディ（グッディリゾート） ・本社所在地：大阪府大阪市中央区常盤町2丁目1-13 アドバンスビル8F ・代表者：代表取締役 笹倉光雄 ・公式Instagram：https://www.instagram.com/goodey_resort 【掲載・取材に関するお問い合わせ先】 ・広報窓口：株式会社ぷらど ・電話：06-6948-6089 ・メール：a-press@plad.jp